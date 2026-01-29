香港邵逸夫獎20多年來首度新增獎項：計算機科學獎

快訊

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
邵逸夫獎基金會1月28日舉行記者會，宣布增設「計算機科學獎」。圖為邵逸夫計算機科學獎遴選委員會主席珍妮弗．蔡司在記者會上致辭。（中通社）
香港邵逸夫獎設立20多年來，首度增設獎項，新增獎項將授予變革性領域計算機科學界，有開創性突破者。

邵逸夫在華人影視業中影響深遠，其電業公司邵氏兄弟一度是亞太地區最大的媒體集團之一，同時他又堅信教育和科學是推動文明進步的關鍵,除不斷資助教育事業，還在2002年成立「邵逸夫獎」，2004年首次頒發，表彰那些在學術、科學研究或應用上在獲得突破成果、對人類生活產生意義深遠影響的科學家

邵逸夫獎長期以來設有四個獎項，分別為天文學獎、生命科學與醫學獎、數學科學獎，這些獎項每年頒發一次，每項獎金120萬美元。

下次頒發第23屆邵逸夫獎前，邵逸夫基金會決定首度新增獎項，定名「計算機科學獎」，首屆計算機科學獎將於2027年頒發。

邵逸夫獎公布增設全新獎項時，邵逸夫獎基金會主席陳偉文說，科技正以前所未有的方式重塑當代生活，邵逸夫獎始終秉持初衷，致力於表彰推動人類進步的卓越成就。計算機科學充滿大膽且發人深省的問題，持續拓展人類思維界限，基金會特此增設第四個獎項類別，延續邵先生的創獎願景。

邵逸夫獎公布，前任香港科技大學校長陳繁昌教授獲邀擔任計算機科學獎的籌劃委員會主席，又邀得美國加州大學柏克萊分校計算、數據科學與社會學院院長珍妮弗．蔡司教授出任計算機科學獎遴選委員會主席一職。

