杭州「新年貨」 科技領航受青睞

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2026浙江新春消費季主場活動日前在杭州舉行，8個主題展區的近300個品牌亮相。外骨骼機器人、智能眼鏡、無人機等科技「新年貨」吸引民眾關注。（中新社）
2026浙江新春消費季主場活動日前在杭州舉行，8個主題展區的近300個品牌亮相。外骨骼機器人、智能眼鏡、無人機等科技「新年貨」吸引民眾關注。（中新社）

2026浙江新春消費季主場活動27日在杭州舉行。除了糕點、臘味等傳統年貨，科技「新年貨」走入更多人的視野。

中新社報導，在杭州程天科技發展有限公司展位前，接連有市民遊客來諮詢體驗外骨骼機器人。據悉，該公司2025年首次推出個人消費級外骨骼機器人，開始走向大眾市場。   　　 　　

「很多人以前只在新聞裡見過外骨骼機器人，想要穿上感受一下，考慮趁著活動買回家。」工作人員介紹，通過搭載的AI技術，機器人能夠「理解」用戶的行動意圖，並動態生成最適合的行動路徑，既能成為老年群體助行的好幫手，也能成為年輕人戶外徒步的輕量裝備。 　杭州全進科技有限公司展位前，一款名叫「跳舞小子」的桌面機器人正隨著新年氛圍音樂有節奏地舞動，吸引許多孩子和家長駐足。 　「它內部搭載了AI模型，能根據音樂變換舞姿，還支持語音對話、知識問答。」展位負責人陳珊珊表示，產品功能融合娛樂與陪伴，能為用戶帶來情緒價值，正成為許多家庭挑選新年禮物的新選項。 　　

從能智能運鏡的飛行相機，到和老字號跨界聯名的智能眼鏡，再到可隨心更換顯示內容的數位手機殼，現場還有多款「新春數智年禮」亮相。　　

不少科技企業的展位負責人觀察到，前來諮詢和選購的消費者覆蓋各個年齡層。前沿科技產品正成為人們傳遞關懷的紐帶，在多元消費場景中走入千家萬戶。

音樂

延伸閱讀

最狂寒假作業！ 爸帶女兒衝南投空拍「模擬主播」 網：其他家長怎麼活

消防安全教育從小做起 台南在地企業捐贈3000份消防車紙模型桌遊

登國際失智症最高殿堂 名醫許景琦帶國旗分享「抗發炎飲食」關鍵研究

金宣虎、高允貞神顏組合上線！《愛情怎麼翻譯？》首播 韓媒辣評「劇本貧血」全靠演技扛

相關新聞

杭州「新年貨」 科技領航受青睞

2026浙江新春消費季主場活動27日在杭州舉行。除了糕點、臘味等傳統年貨，科技「新年貨」走入更多人的視野。

喝酒不再愉悅！陸醫院實施「戒酒晶片」手術 助患者對抗酒精成癮

近期，大陸武漢大學人民醫院（湖北省人民醫院）精神衛生中心聯合肝膽外科團隊，成功為一名重度酒精依賴患者實施「戒酒晶片」（鹽酸納曲酮植入劑）手術...

大陸廣東人大代表籲簡化出境審批 提高國企競爭力

大陸廣東人大代表、廣州柴油機廠製造部副部長余子煒，27日在廣東十四屆人大五次會議分組討論時表示，國企人員由於申請出境審批...

為進行調查？1月初才退休 萬科前董事會主席郁亮疑失聯半個多月

大陸房地產巨頭萬科前董事會主席郁亮疑似失聯已約半個月。據觀察者網、財新網28日報導。此前，萬科在8日發布公告稱，因到齡退...

誤把水仙球當鮮百合出貨害中毒 盒馬鮮生：揀貨出錯、承擔相應責任

大陸網購平台、阿里巴巴旗下「盒馬鮮生」誤把水仙當百合發貨，導致消費者食用後中毒。

深圳黃金平台爆雷 涉資133億 苦主水貝抗議釀警民衝突

黃金價格屢創高，吸引不少炒金客進場交易，但深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」卻被爆資金鏈斷裂，用戶無法提現及提取在平台購...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。