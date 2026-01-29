杭州「新年貨」 科技領航受青睞

2026浙江新春消費季主場活動27日在杭州舉行。除了糕點、臘味等傳統年貨，科技「新年貨」走入更多人的視野。

中新社報導，在杭州程天科技發展有限公司展位前，接連有市民遊客來諮詢體驗外骨骼機器人。據悉，該公司2025年首次推出個人消費級外骨骼機器人，開始走向大眾市場。

「很多人以前只在新聞裡見過外骨骼機器人，想要穿上感受一下，考慮趁著活動買回家。」工作人員介紹，通過搭載的AI技術，機器人能夠「理解」用戶的行動意圖，並動態生成最適合的行動路徑，既能成為老年群體助行的好幫手，也能成為年輕人戶外徒步的輕量裝備。 杭州全進科技有限公司展位前，一款名叫「跳舞小子」的桌面機器人正隨著新年氛圍音樂有節奏地舞動，吸引許多孩子和家長駐足。 「它內部搭載了AI模型，能根據音樂變換舞姿，還支持語音對話、知識問答。」展位負責人陳珊珊表示，產品功能融合娛樂與陪伴，能為用戶帶來情緒價值，正成為許多家庭挑選新年禮物的新選項。

從能智能運鏡的飛行相機，到和老字號跨界聯名的智能眼鏡，再到可隨心更換顯示內容的數位手機殼，現場還有多款「新春數智年禮」亮相。

不少科技企業的展位負責人觀察到，前來諮詢和選購的消費者覆蓋各個年齡層。前沿科技產品正成為人們傳遞關懷的紐帶，在多元消費場景中走入千家萬戶。