今年大陸首名落馬女高官 成都人大常委會原主任包惠被查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年大陸首名「落馬」女高官，成都人大常委會原主任包惠被查。（圖／取自環球網）

大陸四川成都人大常委會前黨組書記、主任包惠退休近1年後被查，成為2026年首名官宣落馬的女性中央主管幹部

大陸中央紀委國家監委網站27日消息，包惠涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

上觀新聞報導，截至目前，2026年已有6名中管幹部通報被查，其中包惠為首名女性。

公開信息顯示，62歲的包惠歷任成都市青羊區副區長、成都市環保局局長、成都市委統戰部部長、達州市長和市委書記等職，她於2022年任成都市人大常委會黨組書記、主任，2025年卸任，直至此次被查。

在包惠之前，成都原市長王鳳朝去年11月26日任上被查，並於今年1月14日被通報罷免其四川省人大代表職務。

委國 人大常委會 幹部

