經濟低迷 中國高學歷畢業生選擇拍微短劇

經濟壓力下，微短劇是中國當前少數成長的行業，一些找不到工作的高學歷畢業生也決定投入其中，但是這一行的持續性也受到質疑。

微信公眾號「每日人物」今天報導，根據「2025微短劇行業生態洞察報告」等，2025年，中國短劇的市場規模為人民幣500多億元（超過新台幣2250億元），超越了全年電影票房的總和。微短劇帶動的就業崗位超過133萬個，包括演員、編劇、導演、運營、拍攝製作等。

李沐汐在北京一所重點大學讀金融，畢業後又去了美國一所QS排名前30的學校留學，一直都規劃要進金融行業，甚至因此選擇到中國一家大型證券公司實習。但整個實習過程都沒有職務釋出，親友為她打聽了半年多，也都找不到工作機會。

她所在的部門不僅完全沒有擴招計劃，相反一直在降薪、裁員。她開始思考：即便最後被錄用了，可是花費大量的時間、精力，去一個走下坡路的行業，有意義嗎？當畢業季找不到工作時，短劇成了她能想到的唯一感興趣的行業。

李沐汐說，起初薪資很低，但有了第一部劇，再找劇組就更順利。不到一年的時間，她已經演了20多部劇，日薪也增加，「當金融業的朋友告訴我擴招消息的時候，我已經完全不考慮金融行業了。」未來她還想出國唸電影相關的專業。

26歲的李恩銘是文學碩士。畢業後透過經紀公司開始接演微短劇，2024年底因為反派角色而走紅，此後有兩個多月的時間，他一直在演反派，「演得快吐了」。

李恩銘實習時發現自己不適合當老師，快畢業時陷入迷茫，「放眼望去，幾乎只有短劇這一行還在擴張」。他覺得，一個畢業生如果能進入還在上升期的行業，可能對以後的發展會更好。

不過，也有已經在微短劇行業演戲的人，覺得這並非長久之計。25歲的雨成曾經想當老師，但發現許多學校早已生源不足，轉為當空服員。他認為還是應該要有穩定的職業，像模特兒、演員這類工作只能當成兼職。

西安是中國微短劇發達的重鎮之一。在這邊念研究所的嘟嘟（化名）已經參加過30多次微短劇的群演，一天薪酬100至150元，拍攝超過10小時會有加時費。

他曾經認為演短劇可以賺錢，但發現短劇演員的價格被壓得越來越低。過去有劇組以1.2萬元的日薪招女主角，如今主演的價格降到了一天2000多元。他因此給自己定了一個期限：再堅持半年，如果依然沒有起色，就不再嘗試了。