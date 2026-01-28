快訊

親中是原罪？川普上調南韓關稅，台灣錯誤解讀

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

聽新聞
0:00 / 0:00

要動用AI梳理追劇！陸劇《太平年》被質疑觀影門檻高「拍給碩士看」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸歷史劇《太平年》因聚焦冷門的五代十國吳越國歷史，劇中歷史人物密集、文言對白及複雜官職頭銜，被質疑觀影門檻過高。（圖／取自微博）
大陸歷史劇《太平年》因聚焦冷門的五代十國吳越國歷史，劇中歷史人物密集、文言對白及複雜官職頭銜，被質疑觀影門檻過高。（圖／取自微博）

近日在央視播出的大陸歷史劇《太平年》，因聚焦冷門的五代十國吳越國歷史，以嚴謹考究的服化道、古典台詞引發關注，同時也被大陸觀眾質疑「觀劇門檻過高」。劇中歷史人物密集、文言對白及複雜官職頭銜，讓有人感慨「是拍給985歷史碩士看的嗎？」，甚至催生了「邊看劇邊用AI輔助梳理人物劇情、查詢歷史典故」的新型追劇模式。

解放日報報導，該劇編劇董哲坦言，創作最大困難在於五代十國史料分散，團隊花費數月學習才找到「人心所向、天下太平」的核心表達。有觀眾認為，門檻爭議實質是碎片化時代對長劇專注度的挑戰，重要人物會反覆出現，關鍵在於能否靜心觀看。而AI工具的介入，讓觀劇過程轉變為沉浸式歷史探索，實現了「觀眾自我升級」。

青年編劇王歡則表示，這種互動式追劇雖屬小眾新賽道，卻可能為「冷門題材」帶來長尾效應，從「被動觀劇」轉向「主動解碼」，能增強觀眾參與感，不過目前AI輔助也存在侷限，如因無法直接觀劇而編造細節，其歷史科普的準確性也需謹慎對待。

報導稱，電視劇《太平年》引發的討論，折射出精品歷史劇在尊重歷史與貼近觀眾之間的平衡難題。無論門檻高低，能夠激發觀眾去探究歷史、延伸知識儲備，已是文化傳播的一種成功。在分眾化市場趨勢下，堅持高品質、有底蘊的創作，始終值得肯定。

觀眾 門檻 追劇

延伸閱讀

陸劇男神獻出大突破處女秀 李嘉琦爆料「我手機裡有很多照片」

表情管理天才再+1！劉詩詩「閃光燈狂拍不眨眼」0修圖自帶仙氣 隨便拍都是經典神圖

CP大洗牌？趙露思改當愛豆「與王鶴棣貼身熱舞」完勝虞書欣 超甜互動粉絲開戰吵翻

浪漫全開！陸劇男神櫻花樹下甜吻盧昱曉 被拱重現吻戲幽默回應

相關新聞

要動用AI梳理追劇！陸劇《太平年》被質疑觀影門檻高「拍給碩士看」

近日在央視播出的大陸歷史劇《太平年》，因聚焦冷門的五代十國吳越國歷史，以嚴謹考究的服化道、古典台詞引發關注，同時也被大陸...

好冷！明起3天新一輪大範圍雨雪侵襲大陸 部分地區有大到暴雪

據央視新聞用戶端，1月28日，中國大陸中東部地區降水較少，降雪主要影響西藏、新疆、青海等地，西藏局部有大暴風雪。明起3天...

黃仁勳現身深圳吃牛肉火鍋！消費3600元 讚「牛肉很新鮮很好吃」

輝達執行長黃仁勳， 27日帶著6位朋友到深圳福田CBD，吃了一頓深圳打工人最愛的牛肉火鍋，最後埋單發現僅需人民幣800多...

大陸成立首個「星際航行學院」為深空探測、空間科學提供人才

大陸中國科學院大學「星際航行學院」27日揭牌成立，由中科院戰略高技術研究局局長、院士朱俊強為首任院長。據介紹，學院將為國...

上海豫園燈會 6區1體亮36天

隨著農曆新年將至，26日迎來「臘八節」，俗話說「過了臘八就是年」。同日，2026上海豫園燈會亮燈，今年以「回家過年」為主...

培育人才搶商機 「星際航行學院」揭牌

未來10年至20年，被視為大陸在星際航行領域跨越式發展的關鍵窗口期。在此背景下，中國科學院大學星際航行學院27日正式揭牌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。