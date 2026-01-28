快訊

大陸成立首個「星際航行學院」為深空探測、空間科學提供人才

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸中科院大學成立「星際航行學院」，將為深空探測、空間科學研究等戰略需求提供人才。（圖／取自新京報）
大陸中科院大學成立「星際航行學院」，將為深空探測、空間科學研究等戰略需求提供人才。（圖／取自新京報）

大陸中國科學院大學「星際航行學院」27日揭牌成立，由中科院戰略高技術研究局局長、院士朱俊強為首任院長。據介紹，學院將為國家深空探測和空間科學研究等戰略需求提供人才支撐，重塑深空探索格局。

新華社27日報導，該學院將構建涵蓋航空宇航科學與技術、行星科學等14個一級學科／專業類別的課程體系，在97門既有課程基礎上，新增22門核心課程，涵蓋星際動力與推進原理、星際航行環境感知與利用、行星動力學與宜居性、星際社會學與治理等前沿方向。

報導指，中國科學院大學立基於中國科學院「科教融合3.0」策略，設立星際航行人才培養專項、並組成學院，旨在響應國家戰略，推進教育、科技、人才一體化發展，破解人才瓶頸。

中國科學院國家太空科學中心主任王赤院士表示，今天我們在此共商星際航行領軍人才培育大計，既是對前輩家國情懷的賡續，更是立足新時代對人才培養事業的全方位升級。

新華社稱，60多年前，大陸的中國科學院在錢學森、趙九章等科學家的倡議下召開首次「星際航行座談會」，繼而成立「星際航行委員會」，為大陸探索太空奠定基礎。未來10至20年，是中國星際航行領域跨越式發展的窗口期，原始創新基礎研究與技術突破將重塑深空探索格局、決定國家核心競爭力，也有望讓航太夢在更深遠星空綻放。

科學家 戰略 太空

