好冷！明起3天新一輪大範圍雨雪侵襲大陸 部分地區有大到暴雪

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
29日起一連3天，新一輪大範圍雨雪侵襲大陸，部分地區有大到暴雪。 圖為1月25日，北京市民在什剎海冰場上玩冰上自行車。（新華社）
據央視新聞用戶端，1月28日，中國大陸中東部地區降水較少，降雪主要影響西藏新疆、青海等地，西藏局部有大暴風雪。明起3天，冷空氣將攜新一輪大範圍雨雪天氣影響全大陸，部分地區降雪較強，多地氣溫起伏明顯，需注意防範。

據中國氣象網，28日西藏、新疆、青海等地將有較大範圍降雪天氣，其中西藏局部地區有大暴風雪。明起3天，新一輪大範圍雨雪將影響多地。包含青藏高原東部、西北地區東部、華北、黃淮西部和南部、江漢、江淮、江南西部等地有小雪或雨夾雪；其中陝西、山西、河南等地部分地區有中到大雪，局部暴雪，湖北西部、湖南西部及貴州東部等地局地有凍雨，西南地區東部、江南、華南等地有小至中雨。

具體來看，預計28日，新疆西部和北部、西藏大部、青海、甘肅南部、陝西西南部、黑龍江東部、天津南部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，新疆伊犁河谷高海拔地區、西藏南部等地部分地區有大到暴雪，西藏西南部有大暴雪。

另外，西藏東南部、四川盆地中東部、重慶、湖北西南部、湖南西部、福建、貴州、雲南東南部、廣西西部、海南島、台灣等地部分地區有小雨。

至於29日，新疆北部、西藏東部、內蒙古西部、黑龍江中東部、吉林東部、西北地區中東部、華北大部、黃淮西部、湖北北部、川西高原北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，西藏東北部、陝西中部、山西南部、河南西部、湖北西北部等地部分地區有大到暴雪；陝西東南部、湖北西部部分地區有凍雨。陝西南部、江淮、江南、西南地區東部、華南大部等地部分地區有小至中雨。

在30日，西藏東部、內蒙古中東部、黑龍江中東部、西北地區中東部、華北大部、黃淮西部、江淮西部、湖北、湖南北部、川西高原、重慶東北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪。其中，河南高原、湖北西北部、川西北部等地部分地區有大雪；湖南西部部分地區有凍雨。江南、西南地區東部、華南等地部分地區有小至中雨。

29日起3天新一股冷空氣來襲。新疆北部、內蒙古中西部、西北地區、江南中西部、西南地區東部、廣西北部等地降溫4至6℃，局部降幅超8℃。據大陸中央氣象局指，新一輪雨雪天氣來襲，中東部多地部分地區降雪較強，公眾請關注臨近預報資訊，合理安排出行計畫，做好相關防範措施。

