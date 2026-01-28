快訊

黃仁勳現身深圳吃牛肉火鍋！消費3600元 讚「牛肉很新鮮很好吃」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
輝達執行長黃仁勳 27日帶著6位朋友到深圳福田CBD，吃了一頓深圳打工人最愛的牛肉火鍋。 （圖／深圳特區報）
輝達執行長黃仁勳， 27日帶著6位朋友到深圳福田CBD，吃了一頓深圳打工人最愛的牛肉火鍋，最後埋單發現僅需人民幣800多元（新台幣3600元），黃仁勳對大夥說：「深圳的牛肉，很新鮮，很好吃！」

深圳特區報報導，八合里牛肉領展中心城店的黃銀洛表示，27日晚間6時許，有一位女士先過來訂了包間，到了晚間7時來了7位客人。他們都很隨和，跟普通的來賓沒有區別。仔細一看，發現裡面有黃仁勳，他的外套與髮型太明顯了。在用餐過程中，我們都沒好意思去打攪他。

黃仁勳與朋友們一起，點了店裡的各種牛肉與配菜，一行人吃得很開心。吃到晚間8時30分，黃仁勳起身心滿意足地埋單。此時黃銀洛與同事們按捺不住，請求與黃仁勳合影留念。黃仁勳很痛快地一口答應，還應邀在3個餐盤上簽字留念，連聲稱讚深圳的牛肉既新鮮、又好吃，表示有機會還會再來。

科創板日報報導，黃仁勳26日晚間現身北京，出席「2026 NVIDIA Beijing New Year Party」，與大陸團隊共慶新春。當晚，黃仁勳身著標誌性黑色短袖衫登台，年會現場舞台充滿科技元素，黃仁勳在年會上與員工同台互動、合影留念，現場氛圍熱烈歡快。黃仁勳是25日抵達北京，開啟2026年訪華行程的北京站環節。

長江日報旗下新媒體「九派新聞」報導，黃仁勳24日與多名隨從人員來到上海陸家嘴錦德市場。他到美食店和水果店消費，駐足與部分店主交談，被認出後大方合影。

另有影片顯示，有人收到了黃仁勳親筆簽名的紅包。錦德市場「好好栗王」店老闆告訴，當時妻子徐女士在看店，並未認出是黃仁勳，「看起來不像是1個富豪，看起來很低調」，當聽到一個保安的提醒後，才後知後覺。

黃仁勳在他家購買了人民幣65元的栗子和糖葫蘆，當場品嘗後稱很好吃。黃仁勳還掏出1個紅包，簽名之後遞給徐女士，裡面有人民幣600元，隨後一行人進入菜市場消費，不少路人認出後跟隨，「這2天還專門有不少人慕名來店內消費，客流量增加了不少。」

另有水果店主表示，黃仁勳在其店內選購了4樣水果，並品嘗了脆蜜金柑，消費總計人民幣2,200元。

澎湃新聞先前報導，黃仁勳24日現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，晚上參加輝達上海年會。這是黃仁勳今年首度赴陸，他於23日下午到達上海，首站到訪輝達位於上海張江的新辦公室。

而黃仁勳前往輝達的上海新辦公室，與員工見面並回答了諸多員工關注的問題，同時回顧公司2025年主要事件。消息人士稱，黃仁勳此次赴陸行程與2025年初基本一致，主要參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會以及供應商答謝會。

