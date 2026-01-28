培育人才搶商機 「星際航行學院」揭牌

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

未來10年至20年，被視為大陸在星際航行領域跨越式發展的關鍵窗口期。在此背景下，中國科學院大學星際航行學院27日正式揭牌成立，計畫培育在星際推進、深空通訊導航、空間科學等前沿領域的專業人才。這是大陸首個星際航行學院，彰顯大陸在發展太空事業上的野心。

綜合人民日報、新華社報導，1月27日上午，中國科學院大學星際航行學院揭牌儀式在中國科學院與「兩彈一星」紀念館舉行，意味著該學院正式成立。首任院長由中國科學院戰略高技術研究局局長朱俊強出任。

報導指，當前，大陸太空事業正從「近地軌道」邁向「深空探測」，從月球科研站規畫到系外行星探測。成立星際航行學院旨在響應「國家戰略」，推進教育、科技、人才一體化發展。這也是中國科學院大學搶占科技制高點任務、布局星際航行領域人才培養的關鍵舉措。

上海豫園燈會 6區1體亮36天

隨著農曆新年將至，26日迎來「臘八節」，俗話說「過了臘八就是年」。同日，2026上海豫園燈會亮燈，今年以「回家過年」為主...

160餘件景泰藍珍品 京城亮相

近日，「景泰藍傳承與創新藝術展」在中國國家大劇院開幕。展覽由中國國家大劇院與北京市琺瑯廠聯合主辦，以大陸國家級非物質文化...

一年花費數萬… 青年掀約澡潮 中國澡堂「浴」火重生

中國澡堂文化歷史悠久，尤其以東北最為盛行。在剛過去的2025年，這個幾近式微的洗浴行業，意外獲得前所未有的關注度。在青年...

5中客滑雪困日本死亡谷 歷20小時獲救 傳救援費每人4.5萬

日本新潟縣八海山滑雪場25日有5名中國遊客、1名台灣遊客在滑雪時被困在山谷中，經網友發帖求助，6人已於26日中午安全脫困...

機器人爭上春晚 宇樹3登台 銀河通用、魔法原子也來了

自宇樹機器人去年因登上央視春晚大火，今年的春晚招商備受關注。宇樹科技26日宣布，成為央視「2026年春晚機器人合作夥伴」...

