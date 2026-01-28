160餘件景泰藍珍品 京城亮相

近日，「景泰藍傳承與創新藝術展」在中國國家大劇院開幕。展覽由中國國家大劇院與北京市琺瑯廠聯合主辦，以大陸國家級非物質文化遺產景泰藍製作技藝為主線，通過160餘件（套）珍品，系統梳理其從絲路舶來、明清鼎盛至當代復興的完整脈絡，呈現了一場貫穿古今、融匯中西的文明對話與創新實踐。

景泰藍，又稱「銅胎掐絲琺瑯」，自元代沿絲綢之路傳入中國，經明清兩代宮廷錘煉，成為代表中華工藝美學高度的藝術形式之一。2006年，景泰藍製作技藝入選首批大陸國家級非物質文化遺產。展覽開篇「國禮重器·文明對話」板塊，以莊重典雅的展陳氛圍，呈現了「繁花似錦」賞瓶、四面方尊、「盛世歡歌」大瓶等30餘件曾在APEC、「一帶一路」國際合作高峰論壇等重大國際場合亮相的大陸國禮珍品。

今年，北京市琺瑯廠將迎來建廠七十周年。「薪火相傳·匠心守護」板塊以情景再現、文獻手稿、老照片及實物對比等形式，生動回顧了自1956年建廠以來，幾代匠人的堅守與創新。展櫃中，林徽因、常沙娜於20世紀50年代帶隊調研時繪製的紋樣手稿清晰可見，顏色標注工整如初；工藝美術大師錢美華於20世紀70年代設計的「敦煌」系列景泰藍瓶，將壁畫色彩與琺瑯工藝完美融合，成為時代經典。

「推陳出新·藝匯中西」板塊集中展示了大陸改革開放以來，景泰藍在融合歐美簡約風、伊斯蘭幾何美學等方面的大膽嘗試，如「絲路共鳴」系列，以銅胎為紙、琺瑯為彩，勾勒出多彩文明的視覺詩篇。

「藝術生活·美美與共」板塊以沉浸式場景呈現了景泰藍在當代生活中的多元應用。