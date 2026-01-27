搶佔外太空商機！陸中科院大學成立「星際航行學院」

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國科學院大學星際航行學院1月27日正式揭牌成立，計畫培育在星際推進、深空通訊導航、空間科學等前沿領域的專業人才。這是大陸首個星際航行學院。（取自人民日報）

未來10年至20年，被視為大陸在星際航行領域跨越式發展的關鍵窗口期。在此背景下，中國科學院大學星際航行學院27日正式揭牌成立，計畫培育在星際推進、深空通訊導航、空間科學等前沿領域的專業人才。這是大陸首個星際航行學院，彰顯大陸在發展太空事業上的野心。

綜合人民日報、新華社報導，1月27日上午，中國科學院大學星際航行學院揭牌儀式在中國科學院與「兩彈一星」紀念館舉行，意味著該學院正式成立。首任院長由中國科學院戰略高技術研究局局長朱俊強出任。

報導指，當前，大陸太空事業正從「近地軌道」邁向「深空探測」，從月球科研站規劃到系外行星探測。成立星際航行學院旨在響應「國家戰略」，推進教育、科技、人才一體化發展，破解人才瓶頸。這也是中國科學院大學搶佔科技制高點任務、佈局星際航行領域人才培養的關鍵舉措。

這所星際航行學院將構建涵蓋航空宇航科學與技術、行星科學等14個一級學科、專業類別的課程體系，在97門既有課程基礎上，新增22門核心課程，涵蓋星際動力與推進原理、星際航行環境感知與利用、行星動力學與宜居性、星際社會學與治理等前沿方向，實現科學、技術與應用深度融合。

報導表示，未來10至20年，是大陸星際航行領域跨越式發展的關鍵窗口期，原始創新基礎研究和技術突破，將重塑深空探索格局，決定國家競爭力。

朱俊強表示，期許學院未來成為三大高地：一是中國科學院航空航天基礎研究高地，為國家重大任務提供原創支撐；二是高層次創新人才培育高地；三是國際學術交流開放高地。

科學 高地 太空

