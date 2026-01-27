外送員與保全爆口角狂飆三字經 自稱已聯絡顧客卻遭阻擋 社區作法引爭議

快訊

香港01／ 李納德／報導
示意圖／ingimage
不讓外送員搭電梯？近日在社群平台Threads及Facebook流傳一段影片，一名外送員不滿某私人社區的保全人員不開放電梯讓他使用，儘管他聲稱已與住戶聯絡並完成登記，仍遭到阻擋，情緒當場失控，對保全連番爆粗口痛罵。不過，保全全程態度冷靜，站在電梯門口不讓外送員上樓，最後甚至有警方到場協調。

影片後段還搭配一段錄音，批評「日落康城」的保全刻意刁難外送員，引發網友熱議。不過也有眼尖網友指出，事發地點其實並非日出康城，質疑影片刻意誤導。

網友意見兩極，有人不解為何社區不讓外送員上樓，但也有人認為外送員情緒失控、滿口髒話，影片又未交代完整過程，難以單方面認定誰對誰錯。

外送員指控遭3名保全阻擋　不准上樓

自1月21日起，ThreadsFacebook流傳一段名為「日落凶城又出事 第二集」的影片。畫面中，外送員一邊拍攝，一邊情緒激動指控有3名保全不讓他搭電梯上樓，聲稱自己已與顧客確認，也完成相關登記，卻仍被「鎖電梯」阻止通行。

電梯內對峙　外送員狂飆髒話、保全冷靜應對

影片接著轉到電梯內，一名保全站在電梯門口阻擋外送員。外送員不斷質問為何不開門、要求前往6樓，並多次爆粗口辱罵。保全則冷靜回應，反問外送員為何一直講髒話，並指出對方無故拍攝。

外送員情緒持續升高，不僅靠近保全拍攝，還不斷咆哮要求開門，強調自己已與顧客聯絡完成。最後，保全要求外送員離開電梯。

警方到場勸導　要求外送員冷靜

畫面再切換到社區外，警方已到場處理，外送員仍持續叫囂拍攝，警方則在一旁安撫，要求他冷靜，不要再爭吵，並勸他返回自己的機車。

錄音指控保全刁難　社區名稱引質疑

影片後段附上一段旁白錄音，自稱是外送員同行，批評「日落康城」的保全比豪宅社區還要高高在上，明明已完成登記卻不解鎖電梯，導致外送員無法上樓。

不過，多名網友指出影片畫面與日出康城環境不符，質疑影片刻意誤導社區名稱，動機不單純。

網友看法分歧：叫客人下樓就好？

針對保全是否刻意刁難，有人認為保全態度消極，「擋在門口不說清楚理由本來就很奇怪」，但也有不少網友直言外送員處理方式不當，「不讓上樓就請客人自己下來拿就好，罵人能解決什麼」、「警察來了還一直爆粗口，誰對誰錯其實很明顯」。

事件前因未明　網友籲別急著站邊

也有網友提醒外界不要「跟著情緒走」，因為影片未交代事發前的來龍去脈，「很可能前面就已經有口角」、「正常社區本來就要登記才讓外送員上樓，不一定是針對誰」。不少人認為，外送員語氣與態度本身就容易引發衝突，「互不尊重，事情只會越鬧越大」。

