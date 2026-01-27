南靖蘭花展 每株都有「數位身分證」

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「閩台蘭緣·香飄世界」第十屆南靖蘭花展25日在中國蘭花之鄉福建省漳州市南靖縣舉行，海內外近千蘭花愛好者齊聚一堂，共赴蘭界盛會。

中新社報導，此次活動為期3天，共設蘭花展、南靖特色農產品展2個展區，展出精品國蘭1000多盆，吸引包括楊竣安在內的百餘名台灣民眾前來參會。 　　

當天，台灣和南靖縣兩地的蘭花協會簽訂友好交流協議，未來雙方將聚焦國蘭體系開展種植技術交流與合作，造福兩岸花農。 　　

楊竣安表示，大陸蘭花產業在電商和技術的加持下，吸引越來越多年輕花農加入，且隨著民眾生活水平及審美的提升，大陸花卉產業發展形勢向好，前景廣闊，他期待未來兩岸年輕花農能深化交流與互訪，加強優勢互補。 　　

南靖縣自古是中國建蘭、墨蘭的主產區之一，為中國四大蘭花原產地之一。南靖還是台灣民眾主要祖籍地，早在20世紀80年代，不少台灣民眾跨越海峽來深耕南靖蘭花產業。2024年，南靖台灣農民創業園獲批成立，園區以蘭花、金線蓮等蘭科植物為主導產業，規畫總面積980平方公里，致力於打造閩台農業產業合作示範。 　針對蘭花市場中存在的產品真偽難辨、來源訊息不透明等問題，當天還舉行中國（南靖）蘭花質量溯源中心揭牌儀式，以量子加密技術為核心，為每株南靖蘭花賦予專屬「數位身分證」，實現從育種、培育、流通到消費的全生命周期精準追溯。

數位身分證 電商 農產品

