南靖蘭花展 每株都有「數位身分證」
「閩台蘭緣·香飄世界」第十屆南靖蘭花展25日在中國蘭花之鄉福建省漳州市南靖縣舉行，海內外近千蘭花愛好者齊聚一堂，共赴蘭界盛會。
中新社報導，此次活動為期3天，共設蘭花展、南靖特色農產品展2個展區，展出精品國蘭1000多盆，吸引包括楊竣安在內的百餘名台灣民眾前來參會。
當天，台灣和南靖縣兩地的蘭花協會簽訂友好交流協議，未來雙方將聚焦國蘭體系開展種植技術交流與合作，造福兩岸花農。
楊竣安表示，大陸蘭花產業在電商和技術的加持下，吸引越來越多年輕花農加入，且隨著民眾生活水平及審美的提升，大陸花卉產業發展形勢向好，前景廣闊，他期待未來兩岸年輕花農能深化交流與互訪，加強優勢互補。
南靖縣自古是中國建蘭、墨蘭的主產區之一，為中國四大蘭花原產地之一。南靖還是台灣民眾主要祖籍地，早在20世紀80年代，不少台灣民眾跨越海峽來深耕南靖蘭花產業。2024年，南靖台灣農民創業園獲批成立，園區以蘭花、金線蓮等蘭科植物為主導產業，規畫總面積980平方公里，致力於打造閩台農業產業合作示範。 針對蘭花市場中存在的產品真偽難辨、來源訊息不透明等問題，當天還舉行中國（南靖）蘭花質量溯源中心揭牌儀式，以量子加密技術為核心，為每株南靖蘭花賦予專屬「數位身分證」，實現從育種、培育、流通到消費的全生命周期精準追溯。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言