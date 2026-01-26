洗衣機洗羽絨竟爆炸 陸女臉部嚴重受傷…1分鐘學會避險技巧

快訊

香港01／ 撰文／許靖雯
大陸近幾年來發生不少洗衣機清洗羽絨服爆炸的事件。（新京報）
大陸近幾年來發生不少洗衣機清洗羽絨服爆炸的事件。（新京報）

大陸官方國家應急廣播1月25日指，近日大陸一名女子用洗衣機清洗羽絨服時發生爆炸，臉部被嚴重炸傷。無獨有偶，還有一名女子用手洗完羽絨服後放入脫水機甩乾時，幾秒時間便發生爆炸。

有影片顯示，因洗衣機爆炸威力大，洗衣機門都炸落掉在地下，地上散落大批羽絨，而女子被炸傷，痛苦捂著臉，鮮血直接從指縫流出，家人在旁邊喊「去醫院」。

女子事後稱，「（羽絨服）剛放進去四五秒左右，就聽到砰的一聲。」

幾乎每年都會發生用洗衣機洗羽絨服導致爆炸的意外。曾經有人在家用洗衣機洗羽絨服爆炸，導致孩子眼睛被碎片劃傷。為什麽用洗衣機洗羽絨服會爆炸，如何清洗羽絨服才正確？

羽絨服不適合乾洗

羽絨服不適合乾洗，這會對羽絨造成損傷，影響保暖效果。

羽絨服保暖效果關鍵在於填充使用的羽絨絨子含量。絨子具有三維球狀發散性結構，但乾洗過程使用的四氯乙烯等有機溶劑會破壞羽絨表面的天然油脂，導致羽絨變硬、失去蓬鬆度，降低保暖性能。

有些羽絨服聲稱有防水功能，這往往依賴於面料上的特殊塗層，而乾洗使用的有機溶劑會破壞這些塗層。所以，水洗更適合羽絨服。事實上，專業的洗衣機構也用水清洗羽絨服。

機洗羽絨服「爆炸」的真相

既然羽絨服適合水洗，為什麼有人用洗衣機洗會導致「爆炸」？

這是由於羽絨服質量較輕、透氣性差，濕的羽絨服裡面填充的羽絨會聚在一起，使得衣服裡產生大面積空隙。高速甩乾過程中，羽絨會不斷膨脹，產生大量空氣。

這些氣體無法快速排出，不斷地將羽絨服撐大、將洗衣機內撐滿，加上乾燥的尼龍布和羽絨產生靜電，靜電產生的熱量集聚，氣體聚集到一定程度，就可能發生「爆炸」。

這樣洗可避免「爆炸」

《央視網》報導，首先，不要一次性清洗多件羽絨服，這樣會導致洗衣機內筒被羽絨服撐滿。

其次，選擇中性洗滌劑，這樣不容易破壞羽絨結構和面料塗層。

再者，清潔、脫水和烘乾時，選擇洗衣機或烘乾機的「羽絨服模式」或「輕柔模式」。這樣洗衣機的轉速會相對較慢，減緩氣體在羽絨內的聚集速度，有助於氣體排出。

最後，如果洗衣機無法切換脫水模式，可將羽絨服平放在乾毛巾上，用毛巾吸收多餘水分，然後晾曬。

