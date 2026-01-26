快訊

大陸女星張雨綺被爆代孕遭抵制 遼寧春晚節目被取消

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸女演員張雨綺。（新華社）

大陸女藝人張雨綺被舉報代孕生女後，遭到大陸網友抵制，官媒最新消息稱張雨綺不會出現在遼寧衛視的春晚

據大河報、《魯中晨報》等官媒報導，女演員張雨綺被前夫袁巴元的前妻葛曉倩實名舉報代孕、插足婚姻及律師威脅家屬等，相關話題多日登上微博熱搜。

大量網友湧入遼寧衛視的官方微博評論區，稱「代孕違法」、要求遼寧省電視台台「拒絕失德藝人」，官微一度關閉評論並封鎖關鍵詞。《揚子晚報》25日稱，已確認張雨綺從春晚排練名單中移除，其小品節目已更換演員。

中國大陸現行法律和行政法規不允許任何形式的代孕，但地下代孕市場仍然存在。

根據公開資料，張雨綺畢業於上海戲劇學院附屬戲曲學校。2005年18歲時，拍攝了一支肯德基廣告，因而被周星馳相中，簽約星輝公司。2008年，出演周星馳科幻電影《長江7號》。2010年9月，向星輝公司提出解約。2012年10月，在與星輝公司的解約案正式了結後，張雨綺成立個人工作室。

2009年6月，上海影展「華誼之夜」在外灘蘭會所舉行，張雨綺經華誼總裁王中磊介紹認識汪小菲，兩人迅速戀愛。張雨綺在汪小菲幫助下結束與周星馳公司星輝的糾紛，跳槽到華誼。2010年10月28日，汪小菲和大S訂婚消息傳出後，張雨綺在微博發文承認分手：「我和汪小菲的感情已經結束了。分開主要是兩人性格不太合適，彼此有一段時間不大聯繫，也不知對方狀況，我也是和大家一起知道了這個消息。我相信這是好事兒。他很出色，我由衷祝他幸福！」後來張雨綺又經過幾次婚戀。

2017年10月，張雨綺和袁巴元兩人子女在美國出生；張雨綺稱之為龍鳳胎，「優點娛樂」和袁前妻葛曉倩稱其中一胎為代孕。

張雨綺 代孕 春晚 婚姻 藝人

