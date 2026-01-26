女老師宿舍病歿2天方被發現 家屬控校方失職：缺勤無人問津

安徽合肥一技工學校女老師小如（化名），元旦後仍帶病工作，在校內宿舍死亡兩天後才被發現。家屬認為學校未盡到注意義務，應該為此負責。校方則辯稱不知小如已返校，建議家屬起訴，循法律途徑解決。

發燒仍帶領學生排練

《封面新聞》報導，1月24日，安徽亳州的黃先生介紹，2024年，女兒小如從合肥當代技工學校畢業後，應聘回母校做老師，後來擔任班主任。今年元旦前，按照學校要求，她開始在晚自習後或其他課餘休息時間，組織學生排練元旦節目，期間她出現感冒發燒，但還堅持排練，並在2025年12月30日帶領學生完成演出。

2025年12月31日，小如因發燒向副校長提出請假半天，下午開完會後學校放假，小如讓同在合肥打工的弟弟來接她；她在弟弟的住處居住幾天，期間就近到診所、醫院治療。病例資料顯示，2026年1月1日，小如曾在合肥高新區某門診部就診，主訴發燒1天並伴有嘔吐數次，體溫39℃，接受了靜脈注射。

患流感病毒

1月2日，她在安徽醫科大學第一附屬醫院呼吸與危重症醫學科門診就診，診斷為呼吸道感染、急性胃炎。醫院計劃做甲乙型流感病毒檢測，對應進行靜脈滴注、口服藥物治療。

黃先生稱，學校在1月4日上課，小如向學校請假至1月6日。她住在校內宿舍樓，是單人間，返回宿舍後幾乎沒再出門；1月7日中午，有老師為小如送過飯菜，下午有學生上門幫忙打掃衛生。他表示，小如性格開朗、獨立，學校離家開車要3、4小時，「可能因為這，她就一個人在宿舍待著沒回家」。

黃先生稱，1月10日晚上8時許，學生去宿舍找小如時，才發現她已經死亡。法醫鑑定，小如是呼吸心跳停止死亡，死亡時間在48小時左右，「也就是大概8日晚上死亡」。他提出，1月7日、8日都是工作時間，小如住在校內宿舍，兩天沒有上班，學校如果足夠重視，及時將她送醫，可能就能避免死亡。

校方稱不知老師已先行返校

校方曾向家屬出具的書面材料，稱小如在元旦假期結束後未返校，請假持續到1月9日，10日是周六無需請假，10日晚上學生在宿舍發現其身體異常。期間，學校未知她已經返校，小如是疾病死亡，與學校無任何直接或間接關係；小如家屬向公安機關提出屍檢查明死因，學校將全力配合公安機關調查，並將依法依規妥善處理相關事宜。

1月24日，學校負責人表示，小如1月6日返校後未工作，也未參加迎檢工作，由於學校人多，且老師辦公室較分散，即使到過辦公室，校方也不知她已回校，「出事後看監控，才知道她當天已經回來了」。該負責人認為，小如假期在弟弟的住處附近就診，代表家人也知道她生病，若家屬認為學校有責任，建議起訴，循法律途徑解決。

