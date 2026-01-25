搶看最後一眼 逾10萬人爭搶今天上野動物園貓熊參觀名額

25日是東京上野動物園貓熊「曉曉」和「蕾蕾」與遊客公開見面的最後一天。環球網報導，自2025年12月23日起，遊客想看「曉曉」和「蕾蕾」，需提前上網預約。今天的參觀人數限制為4,400名，但預約人數卻是限制人數的24.6倍，超過10萬人，是單日預約人數最多的一天。

報導稱，自1月14日以來，共有超31萬人預約希望在最後的幾天裡與日本最後這兩隻貓熊見面。

環球網引述日本媒體報導稱，對於旅居日本貓熊即將返回中國，很多日本民眾感到不捨。「曉曉」和「蕾蕾」返回中國後，日本全國將沒有貓熊。

朝日電視台報導，不少遊客在上野動物圓受訪時稱，他們未能抽中參觀名額，即使如此，還是從其他縣來到這裡，只為盡可能近距離體驗參觀氛圍。

共同社指出，「曉曉」和「蕾蕾」將於27日（本周二）離開日本，預計28日抵達中國的相關設施。歸還後，日本將出現自1972年迎來中國貓熊以來，首次出現飼養貓熊數量為零的情況。