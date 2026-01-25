北京地方兩會召開 設定2026年GDP成長5%左右

北京市第16屆人民代表大會第四次會議今天上午舉行。北京市市長殷勇表示，目標2026年北京地區生產總值成長5%左右，消費者物價指數（CPI）漲幅2%左右。

中國地方兩會近期陸續召開。殷勇在北京地方兩會做政府工作報告時，宣布今年北京的經濟社會發展主要預期目標。

殷勇說，地區生產總值成長5%左右，一般公共預算收入成長4%左右，城鎮調查失業率控制在5%以內，消費者物價指數漲幅2%，居民收入成長和經濟成長同步，能源、水資源、排放等指標達到國家要求。

殷勇表示，今年是「十五五」開局之年，做好各項工作意義重大。要深入實施京津冀協同發展戰略，充分發揮教育科技人才優勢，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，加快發展新質生產力，主動服務和融入全國統一大市場，防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理成長，保持社會大局和諧穩定。

有關2025年工作，殷勇表示，全市地區生產總值人民幣5.2兆元（約新台幣23.4兆元）、增長5.4%、高於全中國0.4個百分點，一般公共預算收入增長4.8%，城鎮調查失業率4.1%，居民人均可支配收入實際增長4.4%，消費者物價指數總體平穩，人均地區生產總值、全員勞動生產率和萬元地區生產總值能耗、水耗、碳排放等多項指標保持全國省級地區最優水準。