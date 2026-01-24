黃仁勳現身上海陸家嘴街道菜市場 將參加輝達上海年會

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
輝達執行長黃仁勳24日下午現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，晚上將參加輝達上海年會。圖／澎湃新聞

輝達執行長黃仁勳24日下午現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，晚上將參加輝達上海年會。這是黃仁勳今年首度來華，他於23日下午到達上海，首站到訪輝達位於上海張江的新辦公室。

澎湃新聞報導，黃仁勳23日前往輝達的上海新辦公室，與員工見面並回答了諸多員工關注的問題，同時回顧公司2025年主要事件。消息人士稱，黃仁勳此次赴華行程與2025年初基本一致，主要參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會以及供應商答謝會。

央視新聞報導，美國聯邦公報13日顯示，美國放寬了對輝達H200晶片出口到大陸的監管規定。美國總統川普曾通過社交媒體表示，美國政府將允許英偉達向大陸出售H200人工智慧晶片。據悉，上述對華銷售將由美國商務部負責審批和安全審查，美方還將從相關交易中收取費用。

大陸外交部發言人毛寧15日主持例行記者會表示，對於美國輸華晶片問題以及關稅問題，中方都已經多次表明了立場。

輝達 黃仁勳 上海 H200

