每人300萬人民幣！中國研發太空旅遊2028啟動 陸劇男星成首批遊客

中國商業航太領域迎來重大進展。1月22日，北京穿越者載人航太科技有限公司（簡稱「穿越者」）在成都舉行「太空旅遊全球發佈會」，正式宣佈其自主研發的可重複使用載人飛船關鍵技術驗證取得突破，並啟動太空旅遊船票預訂。

據公司透露，目前已收穫首批20餘位太空遊客訂單，目標於2028年前後實現中國乃至亞洲首次商業載人太空飛行，開啟大眾太空旅遊時代。公司預售船票價格為300萬元人民幣/張，預付10%（即30萬元）即可鎖定飛行名額與次序。

發佈會上，穿越者公佈首批簽約太空遊客名單，涵蓋科技、商業、藝術、娛樂等多領域代表，包括中國工程院院士李立浧、智元機器人CMO邱恒（001號太空遊客）、探路者品牌創始人王靜、啟賦資本董事長傅哲寬、演員黃景瑜（009號太空遊客）、廣州正佳集團CEO謝萌、藝術家岳路平等。名單中還包括一台「矽基生物」——眾擎機器人PM01，象徵科技與未來的融合。

穿越者官方微博當天發文歡迎黃景瑜成為009號太空遊客。黃景瑜在預錄影片中表示，很榮幸成為一名太空旅客，將乘坐中國人自己的飛船，親身抵達那片星海。

公司目標於2028年前後實現中國乃至亞洲首次商業載人太空飛行。（微博）

作為中國首家集可重複使用載人飛船研製與太空旅遊運營為一體的商業航太企業，穿越者成立於2023年，專注打造中國版「龍飛船」。公司計劃在3-4年內完成亞軌道可重複使用商業載人飛船研製，「穿越者壹號（CYZ1）」將把乘客送至100公里卡門線高度，體驗3-6分鐘（部分報導提及5-10分鐘或12分鐘）失重狀態，全程飛行約2.5小時。飛船可重複使用率達99%，每艘可搭載6-7名乘客。

關鍵技術方面，1月18日，穿越者成功完成「穿越者壹號（CYZ1）」全尺寸試驗艙著陸緩衝系統「雲感著陸」綜合驗證試驗。這是中國商業航太領域首次對載人飛船全尺寸試驗艙著陸緩衝關鍵技術進行驗證。試驗模擬返回艙開傘後約7米/秒穩降速度，系統將觸地衝擊過載穩定控制在5g以內，超出預期目標。試驗後艙體結構完好、設備正常，證明系統可靠性與適應性。

穿越者創始人、CEO雷詩情在發佈會上表示，太空旅遊是商業航太面向消費端的黃金賽道，將從技術驅動轉向需求拉動，成為撬動在軌服務乃至地月經濟的戰略支點。公司長遠規劃採取「三步走」策略：2028年亞軌道首飛、2032年近地軌道多人多日駐留（太空酒店模式）、2038年地月軌道飛行，逐步構建商業閉環。

此次發佈會標誌中國商業載人航太從技術驗證階段加速邁向規模化運營，填補亞洲商業太空旅遊空白。隨著首批遊客確認與技術攻克，公司正穩步推進2028年載人首飛目標。

