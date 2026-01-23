貴州茅台馬年生肖酒印錯字 市場反搶收藏「有增值潛力」

郵票有錯體，中國貴州茅台酒廠的一款馬年生肖酒也因為標籤印錯字而被視為「錯體」，市場認為有潛在收藏價值。

星島日報今天報導，這款馬年生肖的茅台酒以「星象守護．龍馬精神」為核心創意，近日有中國大陸網友發生，其包裝盒上把二十八星宿中的「昴」寫成「昂」。

據報導，茅台酒廠已發文確認印刷錯誤並道歉，並指已收到貨的消費者可到茅台自營店更換。

不過，對於這種錯誤，有中國大陸網友卻不以為然，反而認為值得收藏；他們表示，在收藏界，「錯版」往往意味着獨特的價值，反而增加了產品的稀缺性和話題度，或許會成為未來升值的催化劑。

網上資料介紹，二十八星宿是中國古代天文學與道教信仰結合的星神體， 涵蓋東方青龍、南方朱雀、西方白虎、北方玄武四象，每象七宿，昴屬於西方白虎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康