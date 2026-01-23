北京最高大壩水庫開工 提高房山、涿州等地防洪能力

大陸首都北京市，最近幾年數次遇到暴雨後釀成的洪災，造成周邊慘重傷亡，而官方已在當地開工建造「二道河水庫」，號稱建成後交將成為北京最高壩，有助於周邊的房山、雄安、涿州等地防洪。

據北京晚報報導，二道河水庫工程近日已正式開工建設，其位於大石河上游，房山區佛子莊鄉佛子莊村，預計2030年年底，該水庫將建成北京市最高大壩並具備防洪功能，顯著增強對山區洪水的控制，提升大石河流域防洪能力。

大石河作為「房山母親河」，發源於北京市房山區霞雲嶺鄉堂上村，自北向南蜿蜒曲折，流經房山區、涿州市，匯入北拒馬河。大石河流域曾先後遭受2012年「7.21」、2016年「7.20」以及2023年「23·7」等特大暴雨洪水侵襲。尤其是2023年那場洪災期間，大石河漫水河水文站洪峰流量達每秒5300立方公尺，居有記錄以來歷史首位，給人民群眾生命和財產安全造成嚴重損害。

2023年7月底的洪災又被稱為「23·7」洪災，造成至少62人死亡，其中33人來自北京，29人來自鄰近的河北省。

「23·7」海河流域性特大洪水以後，北京市水務局、房山區人民政府將規劃建設二道河水庫提上日程，於2025年12月23日正式開工建設。在保護北京市防洪安全的同時，建成後的二道河水庫也將對雄安新區、河北省涿州市與南水北調幹線防洪安全起到積極作用。

二道河水庫大壩壩長580公尺，壩高100公尺，建成後將成為北京市目前最高的大壩，也將成為北京市首座碾壓混凝土重力壩。

報導披露，北京水務部門今年將加快推進二道河、西峰山、鑽子嶺水庫等重大水利工程建設，加快完善流域「上蓄」控制性工程體系，有效攔蓄上游山區洪水，為大陸首都防洪減災築起堅實屏障。