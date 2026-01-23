北京「穿越者」 拚2028載客上太空

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
穿越者壹號（CYZ1）載人太空船試驗艙著陸緩衝綜合驗證試驗現場。圖／科創板日報
穿越者壹號（CYZ1）載人太空船試驗艙著陸緩衝綜合驗證試驗現場。圖／科創板日報

大陸太空旅遊時代進入倒計時。北京穿越者載人航太科技有限公司（簡稱「穿越者」）22日發布首艘商業載人太空船「穿越者壹號（CYZ1）」試驗艙。而穿越者壹號（CYZ1）技術團隊會前表示，目前已預訂超3艘船，合計20多位太空遊客，預計2028年實現載人首飛。

穿越者成立於2023年1月11日，總部位於北京市海澱區，是大陸首家集可重複使用載人太空船研製與太空旅遊營運為一體的商業航太科技企業，創始人為雷詩情。

該公司聚焦亞軌道飛行（飛行高度雖然進入太空邊界，但沒有達到能繞地球一圈的軌道速度，因此會再落回地球）、入軌級航行及深空探測領域，核心技術涵蓋高精度返回控制、可回收逃逸系統及模組化防熱結構，亞軌道太空船可重複使用率達99%，單次太空旅遊票價人民幣300萬元。

據穿越者先前介紹，穿越者壹號（CYZ1）可將乘客運送至距離地面高度100公里的卡門線（區分「大氣層」與「太空」的高度界線），體驗3到6分鐘的失重。

太空旅遊是商業航太的重要場景之一，是商業航太創造的全新需求。近幾年，隨著載人航太和運載技術的不斷發展、法制法規的逐漸完善，太空旅遊已從早期的試驗性質逐步轉向商業化。

大陸首家民營太空飛船公司紫微科技計畫在2027年或2028年進行入軌級載人飛行試驗，並在此之前進行超過20次的無人飛行驗證，該公司在2025年與千億航太就開展亞軌道太空旅遊、發展建設金塔太空旅遊航太港簽署戰略性合作協議。

中科宇航發布力鴻系列可重複使用太空船，是大陸首型面向太空旅遊的完全可重複使用太空船，具備30次以上重複飛行能力，預計2028年提供太空旅遊服務，最多可一次搭載7名乘客，它將飛躍馮卡門線，讓乘客感受約4分鐘的失重體驗。

據QYResearch數據，預計到2032年，大陸近太空旅行市場可達8.9億美元，2026到2032年期間年複合增長率將達到13.6%。

太空 北京

延伸閱讀

大陸太空旅遊倒計時！穿越者獲逾20席預訂 將在2028年載人首飛

藍源推TeraWave衛星網絡 挑戰SpaceX星鏈主導地位

中市公園周圍路口增設「小綠人」 看得到秒數過馬路更安心

漢翔智慧量測與即時監控技術 導入航太產線具體成果佳

相關新聞

大陸太空旅遊倒計時！穿越者獲逾20席預訂 將在2028年載人首飛

大陸太空旅遊時代進入倒計時。北京穿越者載人航太科技有限公司（簡稱「穿越者」）22日發布首艘商業載人太空船「穿越者壹號（C...

北京「穿越者」 拚2028載客上太空

大陸太空旅遊時代進入倒計時。北京穿越者載人航太科技有限公司（簡稱「穿越者」）22日發布首艘商業載人太空船「穿越者壹號（C...

企業、名人救嫣然醫院 曬「打錢」紀錄 基金獲捐1.04億元

男星李亞鵬名下北京嫣然天使兒童醫院（下稱：嫣然醫院）近日被曝因欠租面臨關停引發社會廣泛關注，在李亞鵬等人發動捐款下，截至...

陸32歲工程師周末赴公司途中猝死 搶救時還被拉入工作群

中國近年不時傳出工程師因工時長、工作壓力大致過勞死事件，近日在廣東又有一名32歲工程師周六欲往公司加班途中，在電梯裡暈倒...

黃金可以「生」出來 中國科學家首次發現奈米黃金形成過程

中國科學院廣州地球化學研究所科研團隊近日取得重大突破，他們利用原位液相透射電子顯微鏡技術，首次在奈米尺度上實時「直播」了自然界中黃金奈米顆粒在黃鐵礦表面形成的動態過程。這項研究於2026年1月20日在國際頂級期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）正式發表，為金礦成因提供了全新視角。

中國漫記／浙大踹哈佛登世界第一 科研王者怎打造的？

萊頓大學最新大學排名引爆爭議，中國大陸浙江大學登頂、中山大學等校躍升，凸顯中國科研霸榜現象。在Reddit與西方媒體上，對數據解讀、質疑中國科研品質甚至指控學術造假的聲音交錯出現。排名方法究竟反映真實科研實力，還是放大制度差異？這場論戰正重塑全球對中國大學崛起的評價框架。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。