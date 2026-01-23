北京「穿越者」 拚2028載客上太空

大陸太空旅遊時代進入倒計時。北京穿越者載人航太科技有限公司（簡稱「穿越者」）22日發布首艘商業載人太空船「穿越者壹號（CYZ1）」試驗艙。而穿越者壹號（CYZ1）技術團隊會前表示，目前已預訂超3艘船，合計20多位太空遊客，預計2028年實現載人首飛。

穿越者成立於2023年1月11日，總部位於北京市海澱區，是大陸首家集可重複使用載人太空船研製與太空旅遊營運為一體的商業航太科技企業，創始人為雷詩情。

該公司聚焦亞軌道飛行（飛行高度雖然進入太空邊界，但沒有達到能繞地球一圈的軌道速度，因此會再落回地球）、入軌級航行及深空探測領域，核心技術涵蓋高精度返回控制、可回收逃逸系統及模組化防熱結構，亞軌道太空船可重複使用率達99%，單次太空旅遊票價人民幣300萬元。

據穿越者先前介紹，穿越者壹號（CYZ1）可將乘客運送至距離地面高度100公里的卡門線（區分「大氣層」與「太空」的高度界線），體驗3到6分鐘的失重。

太空旅遊是商業航太的重要場景之一，是商業航太創造的全新需求。近幾年，隨著載人航太和運載技術的不斷發展、法制法規的逐漸完善，太空旅遊已從早期的試驗性質逐步轉向商業化。

大陸首家民營太空飛船公司紫微科技計畫在2027年或2028年進行入軌級載人飛行試驗，並在此之前進行超過20次的無人飛行驗證，該公司在2025年與千億航太就開展亞軌道太空旅遊、發展建設金塔太空旅遊航太港簽署戰略性合作協議。

中科宇航發布力鴻系列可重複使用太空船，是大陸首型面向太空旅遊的完全可重複使用太空船，具備30次以上重複飛行能力，預計2028年提供太空旅遊服務，最多可一次搭載7名乘客，它將飛躍馮卡門線，讓乘客感受約4分鐘的失重體驗。

據QYResearch數據，預計到2032年，大陸近太空旅行市場可達8.9億美元，2026到2032年期間年複合增長率將達到13.6%。