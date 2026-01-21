快訊

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

「守護好粵語」首列陸政府報告 廣州市長：加強中華文化認同紐帶

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
廣州市市長孫志洋作政府工作報告時指出，十五五時期，廣州將傳承發展粵劇粵曲等文化精粹，「守護好粵語」這一廣府文化的活態載體。圖／取自中新網
廣州市市長孫志洋作政府工作報告時指出，十五五時期，廣州將傳承發展粵劇粵曲等文化精粹，「守護好粵語」這一廣府文化的活態載體。圖／取自中新網

廣州市十六屆人大六次會議19日在廣州開幕，廣州市市長孫志洋在會上作政府工作報告時指出，十五五時期，廣州將傳承發展粵劇粵曲等文化精粹，「守護好粵語」這一廣府文化的活態載體。港媒指出，這是大陸官方首次把守護好粵語放入政府工作報告中。

據中新網，孫志洋表示，上述舉措是為了讓嶺南文化成為全球華僑華人加強中華文化認同的重要紐帶。

星島頭條引述廣東自媒體「健野部落格」發文，曾有媒體在街上採訪幾個不同年齡段的廣州本地學生，發現很多人不會說粵語、或者說得不標準，「這次官方的發聲特別重要，學校、家長、社會組織等等各方面都需要緊密配合，營造一個社會大氛圍，非常的重要！」

廣州市政協委員帥亦文表示，這是大陸官方對粵語的一種認可。粵語在港澳以至東南亞、歐美華人社區都是常用方言，無論在日常社交、文娛、商貿、教育、傳播、旅遊等多個領域，都是廣東進行跨境經貿文化往來的重要紐帶，在方方面面都發揮著積極作用。

方言專家、廣東外語外貿大學中文學院教授嚴修鴻此前指出，方言傳承的速度跟不上中國城鎮化發展的速度。現在鄉村人口不斷往城鎮匯入，青年離鄉後慢慢不再說方言了，「要有意識地培養他們講方言，要把方言教育也納入國民教育體系。建議各地商會專門設立方言獎項，獎勵和資助那些同時會講方言的孩子。」

廣州 廣東 傳承

延伸閱讀

廣東高技術產品 去年出口破兆元人民幣

南僑2025年EPS 1.09元

香港春運火車票開售首日 西九龍往京滬杭「夕發朝至」告罄

廣州萬人進山「畫馬」！爬陡坡翻圍牆有人跌倒 園方緊急關閉路線

相關新聞

陸企員工拒年會表演脫口秀遭開除 法院認定：違法！須支付賠償金

歲末年初，企業行號陸續舉辦尾牙、年會活動，有時也會有員工上台表演的環節。大陸日前發生職場糾紛，1名員工被主管要求在年會表...

「守護好粵語」首列陸政府報告 廣州市長：加強中華文化認同紐帶

廣州市十六屆人大六次會議19日在廣州開幕，廣州市市長孫志洋在會上作政府工作報告時指出，十五五時期，廣州將傳承發展粵劇粵曲...

運力可提升50%！陸3.5萬噸重載群組列車 完成自動編隊駕駛試驗

央視新聞21日上午報導，大陸自主研發的3.5萬噸多載列車，已完成世界首次自動編隊駕駛試驗，並指它打破了百年鐵路貨運的控制模式，未來將對大陸鐵路貨運帶來根本性的變革。 2023年3月8日，作為大陸國家能源集團2022年度十大重點科技項目，重載列車群組運行控制系統技術研究與應用項目正式啟動；21日上午，大陸國家能源集團下屬神華包神鐵路公司營運的煤炭運輸專線「包神鐵路」進行試驗，大陸自主研發的3.5萬噸重載群組列車，挑戰世界首次重載列車自動編隊駕駛。

北京科研團隊繪製中國人「腦地圖」 明確健康數值

北京科研團隊日前繪製出專門針對中國人群的「腦地圖」—全生命周期腦結構正常參考圖譜，明確了228項中國人人腦核心結構的正常...

外送、旅遊不夠？ 京東再拓新賽道：美術館預計2027年底開幕

在入局外送與旅遊產業後，大陸電商巨頭京東集團宣布成立京東美術館，選址深圳灣超級總部基地，預計於2027年底開幕。分析指出...

陸去年僅792萬人出生被諷刺「生不如死」 專家：倒退到乾隆時代

中國國家統計局昨天公布人口數據，中國2025全年出生人口僅792萬人，出生率創1949年中共建政以來新低，連帶使中國人口...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。