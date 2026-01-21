陸企員工拒年會表演脫口秀遭開除 法院認定：違法！須支付賠償金

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸有員工因拒絕主管要求在年會表演脫口秀，遭公司以「不服從公司安排」為由開除。該案經由仲裁裁決、一審判決及二審調解，法院最終認定案涉公司違法解除勞動合約，需向該名員工支付賠償金。（路透資料照）
歲末年初，企業行號陸續舉辦尾牙、年會活動，有時也會有員工上台表演的環節。大陸日前發生職場糾紛，1名員工被主管要求在年會表演脫口秀，該名員工拒絕後，卻遭公司以「不服從公司安排」為由遭到開除。相關工會單位強調，員工有權拒絕非強制公司活動。最終法院認定該公司違法解除勞動合約，需向該名員工支付賠償金。

據「深圳公會」微信公眾號，廣東深圳市總工會近日發布案例稱，深圳1家公司舉行年會，公司主管稱非強制出勤，並要求員工某位員工在公司年會表演脫口秀。

該名員工以工作繁忙為由拒絕，主管認為其「不給面子」，隔天向該名員工開具《解除勞動合同通知書》，理由為不服從公司安排、曠工，屬嚴重違紀。該名員工不服公司決定，透過勞動仲裁維護自身權益。該案經由仲裁裁決、一審判決及二審調解，法院最終認定案涉公司違法解除勞動合約，需一次性向該名員工支付賠償金。

年會是否屬於工作範疇？廣東深圳市總工會表示，要看年會是否為員工自願參加，如果用人單位組織年會時，明確提出「全員參加」，並將其與考勤、績效等掛鉤，使得員工不參加可能面臨不利後果，那麼這類活動就具備強制性。

反之，如果用人單位明確表示活動遵循自願原則，不進行考勤、不參加也無任何處罰，還可能為參與者提供便利或補貼，那麼此類活動就更接近於企業提供的福利性質。

廣東深圳市總工會強調，用人單位不得以年會為理由，對員工濫用管理權和處罰權，員工有權拒絕非強制公司活動，用人單位不能以此為由解除勞動合約或扣工資；對於強制要求參與公司活動且在工作時間以外，用人單位要依法給予補休或加班費，同時應當保障活動期間員工的休息權等合法權益。

