運力可提升50%！陸3.5萬噸重載群組列車 完成自動編隊駕駛試驗

央視新聞21日上午報導，大陸自主研發的3.5萬噸多載列車，已完成世界首次自動編隊駕駛試驗，並指它打破了百年鐵路貨運的控制模式，未來將對大陸鐵路貨運帶來根本性的變革。

2023年3月8日，作為大陸國家能源集團2022年度十大重點科技項目，重載列車群組運行控制系統技術研究與應用項目正式啟動；21日上午，大陸國家能源集團下屬神華包神鐵路公司營運的煤炭運輸專線「包神鐵路」進行試驗，大陸自主研發的3.5萬噸重載群組列車，挑戰世界首次重載列車自動編隊駕駛。

央視報導，試驗中的7列5,000噸級貨運列車，將不使用物理掛鉤連在一起，全靠無線訊號「並肩作戰」，湊成3.5萬噸的超大群組。這種做法的目的在於不用透過新修鐵路，運力就能直接提升50%。

去年12月，世界首次3.5萬噸級重載群組列車開行試驗已在包神鐵路取得成功，是全球首次實現多列貨運列車不靠機械掛鉤、僅靠無線信號就實現協同行駛。

具體做法是讓7列各5,000噸的貨運列車不使用傳統的機械掛鉤進行連接，只依靠智慧系統，做到同步加速、同步剎車，全程不撞車、不脫節。試驗智慧系基於車—地和車—車通信進行資訊傳輸，對多列車組成的列車群採用相對速度和絕對距離的二維控制模式進行協同控制，實現列車群追蹤距離最小化及動態緊密協同運行。

據了解，包神鐵路是連接內蒙古包頭與陝西神木的煤運專用鐵路，也是大陸「西煤東運」通道的重要組成部分。

西煤東運是大陸為實現煤炭資源跨區域調配而建立的運輸體系，核心產區集中在山西、陝西、內蒙古西部及新疆等地，藉鐵路、公路及鐵水聯運方式向東部沿海地區輸送煤炭。運輸網路以北、中、南三大通道為主體，大秦鐵路、朔黃鐵路、瓦日鐵路為主要幹線 。