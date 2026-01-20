外送、旅遊不夠？ 京東再拓新賽道：美術館預計2027年底開幕

在入局外送與旅遊產業後，大陸電商巨頭京東集團宣布成立京東美術館，選址深圳灣超級總部基地，預計於2027年底開幕。分析指出，這是京東在文化產業布局上的新措施，判斷旨在拓展跨領域藝術體驗，並藉由整合集團資源拓展文化消費新賽道。

京東微信公眾號「京東黑板報」指出，京東美術館是一所當代視覺、表演藝術及文化機構，所在建築面積超過1萬平方公尺，京東將其稱為「畫境之城」，將配備專業展覽空間及設施，滿足沉浸式裝置展示、現場表演、參與式工作坊及創意零售等需求。同時，京東美術館將以「以藝術與科技鏈接世界」為定位，依托展覽、教育、研究、出版、委託創作及收藏，聯結藝術家及公眾群體，聚焦跨學科藝術體驗。

京東透露，京東美術館由前台北當代藝術博覽會（Taipei Dangdai）聯合總監（2019年至2025年）岳鴻飛（Robin Peckham）擔任執行館長。岳鴻飛表示，「京東的故事是中國科技浪潮中無法忽視的一頁，很榮幸能助力其開啟新的文化篇章。而當下的深圳，是探索藝術與科技交融最理想的舞台。」

在正式開幕前的兩年籌備期間，京東美術館將推出「京東美術館開箱計劃」，計劃將聯動藝術家、策展人、建築師及京東員工與親友，以京東標誌性快遞箱為創作媒介，呈現快閃工作坊及巡迴展覽。京東表示，2026年將陸續公布公開徵集、巡展及員工內部福利項目細節。

「藝術新聞中文版」微信公眾號提到，深圳灣超級總部基地位於南山區，是深圳市規劃等級最高的城市重點片區之一，基地用地面積達1.17萬平方公尺，總開發建築面積約520萬平方公尺，規劃就業人口約25萬。京東美術館依托該基地及京東集團資源，可保障建設及運營基礎。

報導並指，南山後海基地亦吸引阿里巴巴、字節跳動等企業布局，並有大型綜合體項目由騰訊落地，部分藝術人才如皮力、田霏宇與岳鴻飛等也陸續南移至大灣區，將深圳及大灣區的藝術管理、策展與專業人才集聚效應進一步放大。