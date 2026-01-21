北京科研團隊繪製中國人「腦地圖」 明確健康數值

北京科研團隊日前繪製出專門針對中國人群的「腦地圖」—全生命周期腦結構正常參考圖譜，明確了228項中國人人腦核心結構的正常數值範圍。這些資料可作為阿茨海默症、帕金森氏症等神經系統疾病診斷與治療的「中國標準」，顯著提升診斷準確性。

該研究由北京天壇醫院和北京師範大學團隊合作完成。他們聯合中國105家研究中心，收集各年齡段近2.8萬例高品質磁共振影像資料，其中包括2.4萬餘名健康人群及3900餘名腦疾病患者資料。該成果發表在國際學術期刊「自然—神經科學」，並進入臨床試點階段。

天壇醫院放射科教授劉亞歐介紹，長期以來，臨床使用的腦結構正常參考值主要基於西方人群資料。但由於遺傳背景、生活環境等因素差異，中國人群與西方人群的腦結構存在明顯不同，沿用西方標準易導致診斷偏差。此外，傳統磁共振檢查難以區分大腦自然老化與疾病引起的異常，影響早期干預。此次構建的「腦地圖」，能夠精準反映中國人腦部從發育、成熟到衰老的全程變化規律。研究還發現，中國人群的腦發育高峰與衰老進程均晚於西方人群。

「醫生可將患者的腦部影像與圖譜中的正常值進行智慧比對，快速識別異常腦結構。」劉亞歐舉例，阿爾茨海默病通常表現為多項腦指標廣泛偏離正常範圍，帕金森病則以大腦深部灰質區域變化為主。採腦地圖比對，可大幅提升對中國患者的診斷準確性。