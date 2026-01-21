北京科研團隊繪製中國人「腦地圖」 明確健康數值

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京科研團隊日前繪製出專門針對中國人群的「腦地圖」。本報北京傳真
北京科研團隊日前繪製出專門針對中國人群的「腦地圖」。本報北京傳真

北京科研團隊日前繪製出專門針對中國人群的「腦地圖」—全生命周期腦結構正常參考圖譜，明確了228項中國人人腦核心結構的正常數值範圍。這些資料可作為阿茨海默症、帕金森氏症等神經系統疾病診斷與治療的「中國標準」，顯著提升診斷準確性。

該研究由北京天壇醫院和北京師範大學團隊合作完成。他們聯合中國105家研究中心，收集各年齡段近2.8萬例高品質磁共振影像資料，其中包括2.4萬餘名健康人群及3900餘名腦疾病患者資料。該成果發表在國際學術期刊「自然—神經科學」，並進入臨床試點階段。

天壇醫院放射科教授劉亞歐介紹，長期以來，臨床使用的腦結構正常參考值主要基於西方人群資料。但由於遺傳背景、生活環境等因素差異，中國人群與西方人群的腦結構存在明顯不同，沿用西方標準易導致診斷偏差。此外，傳統磁共振檢查難以區分大腦自然老化與疾病引起的異常，影響早期干預。此次構建的「腦地圖」，能夠精準反映中國人腦部從發育、成熟到衰老的全程變化規律。研究還發現，中國人群的腦發育高峰與衰老進程均晚於西方人群。

「醫生可將患者的腦部影像與圖譜中的正常值進行智慧比對，快速識別異常腦結構。」劉亞歐舉例，阿爾茨海默病通常表現為多項腦指標廣泛偏離正常範圍，帕金森病則以大腦深部灰質區域變化為主。採腦地圖比對，可大幅提升對中國患者的診斷準確性。

中國人 患者 北京

延伸閱讀

阿富汗首都餐廳爆炸7死逾10傷 罹難者含中國人

漁翁得利！川普與歐洲鬧翻 有助於中國大陸提振出口

關係持續升溫 中韓自貿協定第二階段談判在北京啟動

雪凍北京 中國多地續發布寒潮藍色預警

相關新聞

外送、旅遊不夠？ 京東再拓新賽道：美術館預計2027年底開幕

在入局外送與旅遊產業後，大陸電商巨頭京東集團宣布成立京東美術館，選址深圳灣超級總部基地，預計於2027年底開幕。分析指出...

北京科研團隊繪製中國人「腦地圖」 明確健康數值

北京科研團隊日前繪製出專門針對中國人群的「腦地圖」—全生命周期腦結構正常參考圖譜，明確了228項中國人人腦核心結構的正常...

陸去年僅792萬人出生被諷刺「生不如死」 專家：倒退到乾隆時代

中國國家統計局昨天公布人口數據，中國2025全年出生人口僅792萬人，出生率創1949年中共建政以來新低，連帶使中國人口...

第一所「應急管理大學」成立 陸副總理：強國戰略重要舉措

應急管理大學成立大會近日在河北廊坊舉行，是大陸第一所以「應急管理」命名的大學，由大陸應急管理部籌建。大陸國務院副總理張國...

國際上首次！大陸在月壤發現「天然單壁碳奈米管、石墨碳」

據新華社報導，根據大陸國家航天局的消息，吉林大學科研團隊近日通過對嫦娥六號月壤樣品的系統分析，在國際上首次發現並確認了天...

催生沒效…中國人口連跌4年 出生率創建政76年來最低

中國官方最新人口數據顯示，全球第二大經濟體正以空前速度邁入人口萎縮與急速老化的時代。中國國家統計局19日公布，2025年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。