陸去年僅792萬人出生被諷刺「生不如死」 專家：倒退到乾隆時代

中央社／ 台北20日電
中國國家統計局昨天公布人口數據，中國2025全年出生人口僅792萬人，出生率創1949年中共建政以來新低，連帶使中國人口連續第4年出現「生不如死」的自然負成長，引起熱議。 情境示意圖／Ingimage
中國國家統計局昨天公布人口數據，中國2025全年出生人口僅792萬人，出生率創1949年中共建政以來新低，連帶使中國人口連續第4年出現「生不如死」的自然負成長，引起熱議。旅美中國人口學家易富賢表示，這一數字已與1738年清乾隆3年的出生數字相當，而當時中國人口只有1.5億人。

中國國家統計局19日公布2025全年一連串統計數據。除眾所矚目的國內生產毛額（GDP）及經成長率外，人口數字是另一個備受關注的焦點。

根據公布，中國截至2025年底的總人口為14億489萬人，較2024年底減少339萬人。全年出生人口僅792萬人，出生率僅千分之5.63；死亡人口1131萬人，死亡率為千分之8.04；人口自然成長率為千分之負2.41。

綜合中國媒體報導，2025年人口出生率僅千分之5.63，創下1949年中共建政以來的新低。而僅792萬人的出生人口數字，與2024年出生人口954萬人相較，更被形容為斷崖式下跌。連帶使中國人口連續第4年出現死亡人數高於出生人數、被戲稱為「生不如死」的自然負成長。

針對上述數字，易富賢自19日至今天接連透社交媒體X上作解析。他19日首先表示，中國2025年僅792萬人出生的數字已倒退到清代，與1738年清乾隆3年的出生數字相彷。然而，當時中國人口只有1.5億人。

易富賢今天更表示，這一數字「真是百年未有之大變局」，出生數不是「一夜回到解放前」，而是「回到了康乾盛世」。而乾隆3年中國的總人口及出生數，都占全球的1/3。現在中國總人口不到世界的16%，出生數更只有全球的6%。

他語帶諷刺地說，中國作為「世界工廠」，現在製造一切商品，「唯獨不製造中國人了」。

至於一般中國民眾，對這一最新人口數字不是認為「符合預期」，就是驚呼「差太多了吧（與2024年相較）」。其中一名網友說，2024年還有900多萬，2025年直接摜破2關不到800萬，「國家要高度重視了」；但有網友則回應，如今中國1個人過活就夠累的，還要「拉1個帶生1個，3個人還夠活嗎？」

中國人口 出生數 死亡率

