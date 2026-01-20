第一所「應急管理大學」成立 陸副總理：強國戰略重要舉措

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
應急管理大學成立大會近日在河北廊坊舉行，是大陸第一所以「應急管理」命名的大學。（圖／取自中國新聞周刊）
應急管理大學成立大會近日在河北廊坊舉行，是大陸第一所以「應急管理」命名的大學，由大陸應急管理部籌建。大陸國務院副總理張國清表示，要樹牢「政治建校」理念，為保護人民生命財產安全、促進應急管理事業改革發展築牢人才基礎和智力支撐。

應急管理是指針對特重大事故災害建立的應對機制，核心框架包括應急預案、管理體制、運行機制和法制體系。大陸的應急管理體系始於2003年SARS疫情，2018年組建應急管理部，形成統一指揮的中國特色應急管理體制。

公開資料顯示，大陸教育部4日公告，華北科技學院、防災科技學院擬更名為應急管理大學。其中，華北科技學院是應急管理部直屬大學，2002年升格為普通本科院校，全日制在校生約1.7萬人；防災科技學院隸屬於中國地震局，2006年升格為本科院校，是大陸僅有的以防災減災救災高等教育為主、學科門類齊全的綜合性全日制普通高等學校，全日制在校生9,400多人。

據新華社，大陸國務院副總理張國清出席應急管理大學成立大會時表示，成立應急管理大學，著眼加強應急管理人才培養和學科建設、推進應急管理體系和能力現代化作出的重大決策，是貫徹落實教育強國、科技強國、人才強國戰略的重要舉措。要樹牢「政治建校」理念，為保護人民生命財產安全、促進應急管理事業改革發展築牢人才基礎和智力支撐。

他並提到，應急管理大學要面向全災種、大應急的實踐需要，全鏈條開展細分研究，構建服務安全生產、自然災害防治、應急搶險救援領域的學科集群、專業集群；注重實戰實訓，培養更多懂行業、精專業、講安全、會應急的復合型人才；聚焦重大災害事故風險防範和應急處置難題，加強基礎理論研究，加快關鍵核心技術、關鍵共性技術攻關。

