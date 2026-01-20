陸首度在月壤發現天然單壁碳奈米管和石墨碳

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸吉林大學科研團隊通過對嫦娥六號月壤樣品的系統分析，發現並確認天然形成的單壁碳奈米管和石墨碳。此為碳奈米管形成機制示意圖。（圖／取自大陸國家航天局官網）
據新華社報導，根據大陸國家航天局的消息，吉林大學科研團隊近日通過對嫦娥六號月壤樣品的系統分析，在國際上首次發現並確認了天然形成的單壁碳奈米管和石墨碳，揭示了月球表面「高能物理—化學過程」的精細程度，印證了月球背面地質活動更活躍，為研究月球演化史提供關鍵數據。

報導稱，這一研究綜合運用多種顯微與光譜技術，對嫦娥六號採集的月球背面樣品進行系統表徵，首次明確識別出石墨碳，並追溯了其可能的形成與演化過程，也是在國際上首次證實了無需人工干預、天然形成的單壁碳奈米管的存在。

研究表明，這些碳奈米管的形成可能與月球歷史上微隕石撞擊、火山活動及太陽風輻照等多因素協同作用下的鐵催化過程密切相關，展現了自然界在極端條件下合成關鍵材料的能力。

研究團隊通過對比研究嫦娥六號月球背面樣品與嫦娥五號月球正面樣品，還發現嫦娥六號樣品中的碳結構具有更明顯的缺陷特徵，這可能與月球背面經歷更強烈的微隕石撞擊歷史有關；這一發現也揭示了月球正面與背面在物質組成與演化過程上存在新的不對稱性。

新華社指出，這是吉林大學科研團隊在嫦娥五號月球樣品中發現少層石墨烯後，又一重要發現。相關研究成果於近日發表在學術期刊《奈米快報》（Nano Letters）上。

