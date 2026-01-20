太子集團等電詐園區遭剷除後 陸駐柬國使館外大排長龍

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
柬中時報網站19日發布相片稱，許多從柬埔寨詐騙園區脫身的中國公民，近日在中國駐柬埔寨使館外排隊等候，尋求使館協助返回中國。（圖／取自柬中時報）
中國大陸和緬甸、柬埔寨、泰國等鄰國近年聯手嚴打電詐，本月7日並成功將太子集團創辦人陳志自柬埔寨金邊押解回中國。據柬埔寨媒體報導，隨著多個大型電騙園區被取締，許多從園區脫身的中國公民近日湧至中國駐柬埔寨大使館外排隊，尋求使館協助返回中國。

在19日大陸外交部例行記者會上，中國外交部發言人郭嘉昆間接證實稱，一段時間以來，中方同柬埔寨積極合作，打擊跨境電信網絡詐騙犯罪取得顯著成效。中國駐柬埔寨使館正與柬方保持溝通協調，開展相關的工作。

據《柬中時報》、《柬單網》等媒體報導，柬埔寨多個電詐園區被搗破後，大量集團成員獲准自行離開，成千上萬人走出園區。

近日，位於金邊的中國駐柬埔寨大使館外聚集了大批民眾，他們大多是從柬埔寨詐騙園區脫身的中國公民，由於身上沒有護照，只能透過辦理回國證明或旅行證尋找合法回家的途徑。數百人在使館外的街道上排成兩條隊伍。他們大多面色疲憊，衣著單薄。

柬埔寨新聞網站「Cambojanews」引述多名排隊等候的中國人表示，他們是從西哈努克市的電詐園區逃跑出來，想在農曆新年前回國，所以來到使館求助。不過使館保安人員聲稱，排隊的人群中只有少數是電詐集團成員，其餘的都是純粹為了申請旅遊簽證。

本月7日，福建出生的柬埔寨「電詐之王」陳志被押返北京查辦。另一名華人電騙頭目、柬埔寨「皇樂園區」老闆黃繼茂也在柬埔寨被捕。柬埔寨高層稱，將持續採取嚴厲和果斷的執法行動以剷除電詐犯罪活動，提升柬埔寨國際形象和聲譽。

不過近日仍傳出多名中國公民在柬埔寨失聯失蹤的消息。中國駐柬埔寨大使汪文斌日前更因此緊急約見柬埔寨副首相兼內政大臣韶索卡、副首相兼外交大臣布拉索昆，就此提出嚴正外交交涉。汪文斌敦促柬方採取切實措施嚴打針對中國公民的非法拘禁、暴力傷害等犯罪行為及網絡詐騙活動，提高營救效率，確保在柬中國公民安全。

中國駐柬埔寨大使館19日深夜再度發布新聞稿「鄭重提醒」中國公民，當前中國公民在柬失蹤失聯案件仍處於高發態勢，呼籲中國公民前往柬埔寨要切實加強安全防範意識。

中國使館稱，首先是務必通過合法途徑入境柬埔寨，偷越國境不僅屬違法行為，同時因柬方無法掌握偷渡人員的真實身分、行蹤等信息，相關部門往往難以及時開展救援。近年來，在柬埔寨失蹤失聯或傷亡的中國公民，多數都是通過偷越國境等非法方式入境。

此外，中國使館也再次鄭重提醒，在柬發生的涉中國公民人身安全案件，多數與電信網絡詐騙活動直接相關。電詐園區是非法拘禁、虐待、謀殺等犯罪活動的重災區。參與電信網絡詐騙，將使個人陷入極端危險境地。

