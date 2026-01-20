2026鐵路春運 估載客5.39億人次

中國國家鐵路集團有限公司表示，2026年鐵路春運自2月2日開始，至3月13日結束，為期40天，全國鐵路預計發送旅客5.39億人次，同比增長5.0%；節前客流高峰日預計為2月13日（臘月廿六），節後客流高峰日預計為2月23日（正月初七），春運首日火車票將於1月19日開始發售。

中新社報導，國鐵集團客運部負責人介紹，春運期間，鐵路部門將充分運用發達完善高鐵網和現代化鐵路網，特別是用好2025年新開通的線路、車站和一批新投用的復興號動車組，在2026年一季度圖日常線、週末線列車開行方案的基礎上，科學編製春運列車運行圖，進一步安排加開旅客列車，預計在客流高峰期，單日最高可以安排開行旅客列車超1.4萬列，客座能力同比增長5.3%。

上述負責人介紹，鐵路部門將針對研判確定的北京、廣深、滬寧杭等節前客流集中地區，成渝、武漢、南昌、湖南等節後客流集中地區，以及西安至成都、太原，大連至哈爾濱、青島至上海等熱門方向，加大客運能力投放。

春運期間，鐵路部門將開好廣深港高鐵和中老、中蒙、中俄、中越國際旅客列車，助力「跨境遊」。此外，鐵路部門將根據市場需求靈活開行旅遊列車，服務旅客多樣化出行需求，豐富節假日旅遊產品供給。