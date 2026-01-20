杭台兩岸年貨市集 西湖畔開集

一邊是台灣好茶、鳳梨酥、牛軋糖等地道台灣味道，另一邊是醬鴨、印糕、滿隴飲品等浙江特色年禮……杭台兩岸年貨市集17日在浙江杭州西湖畔正式開集。

中新社報導，年貨市集現場近80個攤位集合了兩岸優質年貨資源、非遺技藝、民俗展演與互動體驗，深度融合兩岸鄉村文創特色，搭建了一個集「購、賞、品、玩、創」於一體的沉浸式年俗體驗空間。

步入市集，「台味巧媽」攤位前的各類台式糕點受到市民青睞。該品牌由台青張右昇2021年創辦，依託杭州當地政策扶持和電商發展的完整產業鏈、供應鏈，如今的年銷售額已頗為可觀。

「在江南地區中式糕點競爭激烈，我們重在突出特色，把重心放在挖掘台灣風味上，希望推出記憶中媽媽的味道」。張右昇介紹，今年是第二次參加兩岸年貨市集，粽子、鳳梨酥、牛軋糖、蛋黃酥等都是他們的主打產品。

兩岸年貨市集不僅為兩岸商家拓寬了銷售渠道，也為大陸民眾提供了豐富的年貨選擇。除了「舌尖上的年味」，台灣文創產品同樣吸引大陸民眾的目光。

來自台灣彰化的施順榮是一位工藝匠師，擅長製作「鹿港花獅」、「獅頭吊飾」等富有年味的特色文創產品。大陸常見的廣東獅是用竹子先編骨架，再裱紙裱布。台灣獅的工法是用田土做好形狀，曬乾後裱紙裱布，等完全干了再把土打掉。施順榮希望，通過參加兩岸年貨市集與大陸文創設計師有更多交流，碰撞出不一樣的火花。