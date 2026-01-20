快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

杭台兩岸年貨市集 西湖畔開集

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
杭州兩岸年貨市集17日開幕，當天年貨市集現場人流如織。（中新社）
杭州兩岸年貨市集17日開幕，當天年貨市集現場人流如織。（中新社）

一邊是台灣好茶、鳳梨酥、牛軋糖等地道台灣味道，另一邊是醬鴨、印糕、滿隴飲品等浙江特色年禮……杭台兩岸年貨市集17日在浙江杭州西湖畔正式開集。

中新社報導，年貨市集現場近80個攤位集合了兩岸優質年貨資源、非遺技藝、民俗展演與互動體驗，深度融合兩岸鄉村文創特色，搭建了一個集「購、賞、品、玩、創」於一體的沉浸式年俗體驗空間。

步入市集，「台味巧媽」攤位前的各類台式糕點受到市民青睞。該品牌由台青張右昇2021年創辦，依託杭州當地政策扶持和電商發展的完整產業鏈、供應鏈，如今的年銷售額已頗為可觀。

「在江南地區中式糕點競爭激烈，我們重在突出特色，把重心放在挖掘台灣風味上，希望推出記憶中媽媽的味道」。張右昇介紹，今年是第二次參加兩岸年貨市集，粽子、鳳梨酥、牛軋糖、蛋黃酥等都是他們的主打產品。

兩岸年貨市集不僅為兩岸商家拓寬了銷售渠道，也為大陸民眾提供了豐富的年貨選擇。除了「舌尖上的年味」，台灣文創產品同樣吸引大陸民眾的目光。 

來自台灣彰化的施順榮是一位工藝匠師，擅長製作「鹿港花獅」、「獅頭吊飾」等富有年味的特色文創產品。大陸常見的廣東獅是用竹子先編骨架，再裱紙裱布。台灣獅的工法是用田土做好形狀，曬乾後裱紙裱布，等完全干了再把土打掉。施順榮希望，通過參加兩岸年貨市集與大陸文創設計師有更多交流，碰撞出不一樣的火花。

年貨 文創 鳳梨酥

延伸閱讀

阿里山來吉部落結合國產材及山豬意象 文創3新品

室內開火通風不良…年貨試吃會釀一氧化碳中毒「13人送醫」 主辦單位曝光

年貨試吃會釀一氧化碳中毒 身體不適送醫人數增至13人

年貨試吃會爆CO中毒！警消急疏散 「女童到老婦」7女不適送醫治療

相關新聞

杭台兩岸年貨市集 西湖畔開集

一邊是台灣好茶、鳳梨酥、牛軋糖等地道台灣味道，另一邊是醬鴨、印糕、滿隴飲品等浙江特色年禮……杭台兩岸年貨市集17日在浙江...

2026鐵路春運 估載客5.39億人次

中國國家鐵路集團有限公司表示，2026年鐵路春運自2月2日開始，至3月13日結束，為期40天，全國鐵路預計發送旅客5.3...

聶衛平與習近平是兒時舊識 當年1原因拒絕教習下圍棋

中國圍棋名將、被稱為「棋聖」的聶衛平14日在北京因病去世，外界注意到新華社發布相關消息的規格與待遇明顯高於部分近年去世高...

中國包鋼集團安全紀錄欠佳 10年來21件事故致30死

中國內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠昨天爆炸造成嚴重傷亡，引起北京中央關切。中國媒體報導，包鋼2016年以來至少...

港媒：「棋聖」聶衛平滿身煙火氣 自述三段婚姻因果

「棋聖」聶衛平逝世，千人冒雪為他送行，緬懷他為中國圍棋作出的巨大貢獻，追思他輝煌、精彩的一生。他雖然獲官方「封聖」，但拒...

徹底封殺「劣跡藝人」 新華社：讓違規復出者沒市場、無流量

大陸官方通訊社新華社1月19日發出專文稱：下沈縣域商演撈金、直播間改名換姓帶貨、打「公益」旗號洗白。劣跡藝人線上線下違規...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。