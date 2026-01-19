快訊

中國包鋼集團安全紀錄欠佳 10年來21件事故致30死

中央社／ 台北19日電
包鋼集團稀土鋼板材廠昨天爆炸造成嚴重傷亡，消防、應急管理等專業救援隊伍開展搜救工作。 新華社
中國內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠昨天爆炸造成嚴重傷亡，引起北京中央關切。中國媒體報導，包鋼2016年以來至少發生21件安全事故，共造成至少30人死亡。而今年1月9日，包鋼才因未採措施消除隱患，被官方罰款人民幣3萬元（約新台幣13.6萬元）。

澎湃新聞報導，根據中國應急管理部2022年9月發布的「關於包頭鋼鐵（集團）有限責任公司安全生產情況的通報」，2016至2022年9月間，包鋼集團就累計發生20件安全事故，共造成28人死亡。

至於今年1月18日發生的包鋼稀土鋼板材廠爆炸事故，截至今早6時已造成2人死亡、8人失聯、84人受傷。以此計算，自2016年以來這10年內，包鋼已知發生21件安全事故，共造成30人死亡。

其中，2022年1至9月，包鋼集團便接連發生5件安全事故，共造成12人死亡，當時就曾引起中國社會廣泛關注。

中國應急管理部2022年在上述通報中即直指，包鋼並未系統分析研究過生產安全事故多發的原因，未對每起事故整改措施的效果進行評估，未能從提高主要負責人的安全責任意識及履職能力，未能建立健全且嚴格執行的規章制度以防範風險，「多數是頭痛醫頭、腳痛醫腳的臨時舉措」。有時即使制定了規章制度，但執行不到位的問題也非常突出。

根據報導，今年1月9日，包鋼才因未採措施消除安全隱患，被包頭市政府罰款人民幣3萬元。1月14日，包鋼高階主管在公司安全生產委員會召開的2026年第1次擴大會議上表示，要聚焦突出問題，展開集中整治和隱患清查治理。並要「抓責任、抓落實、抓執行」，持續營造平穩向好的安全局面。

死亡 罰款

相關新聞

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年的水準

大陸國家統計局19日公布，2025年全年中國出生人口已跌破800萬大關，來到792萬人，人口出生率為千分之5.63。對此...

嚴打電詐 大陸去年自緬甸押回5.7萬名犯罪分子

據新華社報導，中央政法委在中央政法工作會議上介紹，2025年大陸全國刑事案件按年下降12.8%，降至本世紀以來最低。治安...

關係惡化後 大陸民間再現對日追索「唐鴻臚井碑」呼聲

由上海大學中國海外文物研究中心等編纂的《唐鴻臚井碑檔案文獻總匯》16日在上海發布。新華社報導，該書系統梳理了迄今存世的所...

港媒：「棋聖」聶衛平滿身煙火氣 自述三段婚姻因果

「棋聖」聶衛平逝世，千人冒雪為他送行，緬懷他為中國圍棋作出的巨大貢獻，追思他輝煌、精彩的一生。他雖然獲官方「封聖」，但拒...

徹底封殺「劣跡藝人」 新華社：讓違規復出者沒市場、無流量

大陸官方通訊社新華社1月19日發出專文稱：下沈縣域商演撈金、直播間改名換姓帶貨、打「公益」旗號洗白。劣跡藝人線上線下違規...

