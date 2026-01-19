徹底封殺「劣跡藝人」 新華社：讓違規復出者沒市場、無流量

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸演員鄭爽因傳出「代孕棄養」、偷稅漏稅等行為，被列為「劣跡藝人」，如今已在演藝圈消聲匿跡。（圖／取自微博）
大陸演員鄭爽因傳出「代孕棄養」、偷稅漏稅等行為，被列為「劣跡藝人」，如今已在演藝圈消聲匿跡。（圖／取自微博）

大陸官方通訊社新華社1月19日發出專文稱：下沈縣域商演撈金、直播間改名換姓帶貨、打「公益」旗號洗白。劣跡藝人線上線下違規復出、失德失範屢屢發生，觸碰公序良俗底線，汙染文化傳播生態。文章稱，文娛行業不是失德者逐利的「逍遙場」，對漠視監管、挑戰公序良俗的行徑，必須堅決整治、從嚴糾偏。

新華社稱，事實上，文娛從業者的言行「負面清單」早已劃得清楚明白。中國演出行業協會相關管理辦法將涉毒、涉賭等十餘類行為列為禁區，明確不同的聯合抵制期限及嚴格的復出評議程序。

違規復出亂象為何難遏止？文章表示，根源在於部分從業者利欲薰心，有的平台追求流量至上，也在於監管存在漏洞，治理合力尚未形成。劣跡藝人鑽「線上線下監管差異」空子，借「下沈市場信息差」規避監督；「飯圈」亂象推波助瀾，也讓不良風氣在一些粉絲群體中蔓延。

文章強調，文藝承擔着成風化人的職責。對亂象整治須直擊要害，堵住監管漏洞、劃實規範紅線。對演藝活動的監管不能止步於對經紀公司提交的合同、證照做形式審查，不能只是「流程蓋章」的走過場。行業協會也要繃緊自律之弦，嚴格執行聯合抵制機制，淨化行業生態，對違規復出堅決說「不」。

針對有些劣跡藝人線上「借網重生」，平台不能「裝睡」。新華社表示，要摒棄流量至上，優化算法邏輯，把好審核關口，完善舉報機制，及時發現和下架劣跡藝人相關內容和不良導向視頻，不留傳播空間。

文章最後表示，源清則流清，行正則業興。嚴規矩、實監管，讓違法失德者無漏洞可鑽、無市場可依，才能更好引導文娛行業回歸本源，讓正氣充盈文化傳播空間。

