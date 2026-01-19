大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年的水準

大陸國家統計局19日公布，2025年全年中國出生人口已跌破800萬大關，來到792萬人，人口出生率為千分之5.63。對此，長期關注中國人口問題的美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢在社交平台發文指出，「出生792萬，相當於1738年（乾隆三年）的水平，當時總人口只有1.5億」。

根據大陸國家統計局公布的數據，2025年底大陸全國人口為14億489萬人，比2024年底又減少339萬人。全年出生人口792萬人，死亡人口1,131萬人，人口自然增長率為負千分之2.41。

易富賢在接受金融時報訪問時說，「中國生育率下降是不可避免的，就像巨石滾下山坡一樣」。 易富賢指出，截至目前為止，大陸官方所有鼓勵生育的政策都收效甚微，因為他們「未能找到阻礙夫婦生育的關鍵問題」。

易富賢認為，中國政府必須改革社會保障和稅收制度，強化家庭價值觀，確保生育能夠獲得物質和精神上的回報。

今年1月1日是中國大陸廢除獨生子女政策十周年紀念日。易富賢在日前播出的法廣專訪中表示，中國官方早前預期，全面二胎政策能逆轉人口下降趨勢，到2030年每名婦女將生育1.8個孩子。但現在看，2025年每名婦女可能只生育0.9個孩子。因此中國政府只好推出一系列政策，如鼓勵結婚、提供育兒補貼、產假等。此外，中國大陸保險套以前是免稅的，今年開始也要徵稅了。

對於出生人口快速減少的衝擊，易富賢說，中國之所以能成為世界主要經濟體，主要就是依賴年輕人口創造的「人口紅利」，但現在中國正面臨很大的人口危機， 2012年中國勞動力已經開始減少，中國經濟增速也已經從以前的10%以上慢慢下降。

目前中國中位年齡為44歲，美國只有40歲，中國已經比美國老了。易富賢預估，2029年到2035年，中國所有的人口參數都會比美國「老」，如此一來，中國經濟就不可能超過美國。他強調，中國老齡化速度遠遠超出預期，而且中國的人口已經萎縮，所有的地緣政治格局和前景都將因此重寫。

易富賢認為，目前大陸民眾的生育意願比日本、台灣、韓國都要低，年輕一代甚至不願意結婚，生了也養不起，而中國男性的生育能力也在下降。對於「不願意生、養不起、生不了」這三大人口難題，中國政府目前能做的是在「養不起」方面做點小文章。