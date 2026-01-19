包頭稀土鋼板廠爆炸 驚動北京中央掛牌督辦查處

快訊

中央社／ 台北19日電
包鋼板材廠煉鋼作業部的一個650立方米飽和水、蒸汽球罐發生爆炸，造成廠區內2人死亡、8人失聯、84人受傷在院治療。 新華社
包鋼板材廠煉鋼作業部的一個650立方米飽和水、蒸汽球罐發生爆炸，造成廠區內2人死亡、8人失聯、84人受傷在院治療。 新華社

中國內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠昨天發生強烈爆炸，造成嚴重傷亡，引起北京中央重視。中國國務院安委會已決定查處這起事故並掛牌督辦，中國應急管理部副部長宋元明並率領工作組趕赴現場指導救援處置。

除北京中央外，內蒙古自治區政府也成立由相關部門、包頭市政府及有關專家組成的調查組，並由內蒙古自治區主席包鋼親自兼任組長，常務副主席黃志強擔任副組長，調查組並已前往現場展開工作。

央視新聞報導，截至今天早上6時，包頭這起爆炸事故已造成2人死亡、8人失聯、84人受傷。

在引起北京中央重視下，根據報導，中國應急管理部長王祥喜在事發後立即部署，要求科學組織搜救，進一步核清人員情況，防止發生衍生事故。並全力救治傷員，最大程度減少傷亡。且要求盡快查明原因，舉一反三，堅決避免類似事故發生。

發生爆炸的這座稀土鋼板材廠，位在包頭市九原區爾甲亥村，爆炸發生時，廠房周邊地區出現明顯震感，導致周邊多戶民宅的玻璃門窗被震碎。爆炸後，傷者分別被送往包鋼醫院、包鋼第三醫院及包頭醫學院第一附屬醫院，人數眾多。

此外，擔任內蒙古黨政一、二把手的中共內蒙古自治區黨委書記王偉中及內蒙古自治區主席包鋼，事發後均趕往現場了解情況並指揮救災。

內蒙古 爆炸 自治區

