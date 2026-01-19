嚴打電詐 大陸去年自緬甸押回5.7萬名犯罪分子

據新華社報導，中央政法委在中央政法工作會議上介紹，2025年大陸全國刑事案件按年下降12.8%，降至本世紀以來最低。治安案件亦下降3.5%，反映中國大陸社會治安整體走勢改善。

在專項打擊方面，大陸官方表示2025年對電信網絡詐騙犯罪取得「重大戰果」，並對緬北「四大家族」犯罪集團形成「毀滅性打擊」，共5.7萬名犯罪分子被移交回國，涉「賭詐」犯罪集團頭目陳志亦被押解回國。

毒品治理方面，會議稱打擊毒品犯罪取得「歷史性成就」，全國吸毒人員較2020年底下降63%。此外，檢察機關受理審查起訴未成年人犯罪人數、以及侵害未成年人犯罪人數按年分別下降9.8%和2.2%，官方稱首次實現「雙下降」。

會議又指出，2025年大陸全國群眾安全感為98.23%，且連續6年維持在98%以上。