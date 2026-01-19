關係惡化後 大陸民間再現對日追索「唐鴻臚井碑」呼聲

由上海大學中國海外文物研究中心等編纂的《唐鴻臚井碑檔案文獻總匯》16日在上海發布。新華社報導，該書系統梳理了迄今存世的所有「唐鴻臚井碑」在旅順原址及日本的圖片、唐鴻臚井碑題刻拓片、唐鴻臚井碑自誕生至被掠入日本期間的相關檔案文獻資料。新書發布儀式上，該書編委會呼籲日本政府遵循流失文物返還原屬國的國際共識，早日返還唐鴻臚井碑。

上海大學黨委副書記，中國海外文物研究中心主任段勇近日在人民日報撰文指出，唐鴻臚井碑立於唐開元二年（公元714年），是盛唐王朝派遣特使崔忻冊封東北地方首領大祚榮、正式確立該地區隸屬於中央政權的直接歷史物證。

唐鴻臚井碑碑文雖簡，意涵深遠：「敕持節宣勞靺羯使鴻臚卿崔忻井兩口永為記驗開元二年五月十八日」。段勇表示，寥寥數語，定格了盛唐的邦交盛典與邊疆安寧。此外，碑身之上還留存著明清官員、學者覽碑憑弔的題刻七則，歷代文人的追思與感慨層層疊加，讓這塊石碑成為跨越千年的文明對話載體。

至光緒年間，為守護這份珍貴遺產，前登萊青兵備道劉含芳專程帶人增建石亭予以庇護，是為唐碑亭。此碑體量恢宏，素有「其大如駝」的說法，據日本海軍省檔案《唐碑略圖》附記及日本學者渡邊諒的實地測量數據：整碑寬3米，厚2至2.5米，高1.7至1.8米，重量約達9.5噸。碑大如駝，巍然屹立於旅順黃金山北麓，面朝滄海，背倚山河，默默守望千年時光。

段勇指出，唐鴻臚井碑流失背後，正是日本自1894年起蓄意實施的文物掠奪計劃。1904至1905年，日俄戰爭爆發，中國東北不幸淪為列強角逐的主戰場，積貧積弱的清政府無力捍衛主權，只得無奈宣布「局外中立」。日軍取勝後，隨即占領旅順等中國東北部分地區，並迅速啟動新一輪文物「搜集」，而唐鴻臚井碑因其獨特的歷史價值，成為重點覬覦的目標。

新華社指出，1908年4月底前，日軍駐旅順鎮守府將唐鴻臚井碑及1896年增建的用於保護唐鴻臚井碑的碑亭拆解裝船，非法運至日本。中國相關政府部門、學者、社會團體與日本有識之士一直致力於唐鴻臚井碑回歸中國。

段勇在《澎湃新聞》19日登出的專訪中表示，唐鴻臚井碑承載著與中國國家統一、民族團結、邊疆歸屬相關的重要歷史記述，對中國來說具有特別重大的政治、歷史、文化價值，呼籲日本順應現代國際潮流，盡快返還唐鴻臚井碑。