內蒙古包鋼板材廠爆炸 已致2死84傷8失聯

中國大陸內蒙古自治區包頭市包鋼板材廠18日下午發生爆炸事故，包頭市人民政府19日一早召開記者會通報，這起事故已造成廠區內兩人死亡，84人受傷，八人失聯。新華社報導，包頭市常務副市長林立表示，事故起因於包鋼板材廠煉鋼作業部的一個650立方米飽和水、蒸汽球罐發生爆炸。

林立稱，針對這起事故，包頭市已成立醫療救治領導小組，統籌全市醫療資源，迅速開展傷員救治工作。收治的84名傷員，經自治區衛健委專家組一對一評估，重症5人，其餘79人均為頭面部外傷和肢體軟組織挫傷等輕傷，目前所有傷員生命體徵平穩。

林立指出，事故發生後，包頭市成立現場應急救援指揮部，開展人員搜救、傷員救治、家屬安撫及善後處置等工作。截至目前，專業救援隊伍仍在緊張有序開展搜救工作，全力搜救失聯人員。同時，在全市啟動工貿行業生產安全事故應急響應，開展安全生產隱患大排查。

新華社報導，針對事故可能造成的影響，包頭市組織力量對廠區及周邊5公里範圍內安全隱患進行全面排查。事故廠區已停止生產；城市供電、供水、供氣、通信運行及居民供暖正常，周邊企業生產運營未受影響；經生態環境部門跟蹤監測，暫未發現本次事故對周邊大氣、土壤等環境造成影響，現場無廢水產生；對周邊居民房屋受損情況進行全面排查和修復，暫未發現結構性安全問題。

北京《新京報》報導，爆炸發生當時除了巨響，現場還升起濃煙。

針對這起事故，內蒙古自治區黨委書記王偉中要求立即成立調查組徹查事故原因，及時公布調查進展，依法嚴肅追責問責，主動回應社會關切。同時立即開展全面排查，消除各類安全隱患，堅決防範類似事故發生。