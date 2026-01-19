快訊

農曆「四九」雪凍北京 陸多地寒潮藍色預警

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
北京十七日迎來二○二六年首場降雪，氣溫也持續下探。圖為北京市民和遊客在頤和園賞雪景。中新社
北京十七日迎來二○二六年首場降雪，氣溫也持續下探。圖為北京市民和遊客在頤和園賞雪景。中新社

一月十七日正值中國農曆「四九」的第一天，北京當天迎來二○二六年首場降雪。雪花紛紛飄落，延慶、海淀、石景山等區發布暴雪藍色預警。

綜合聯合早報和陸媒報導，俗話說「三九四九冰上走」，「四九」即中國農曆冬至後的第四十九天，與「三九」同為一年最冷時段。

中新社報導，受偏東風影響，十七日早晨開始，北京大部分地區出現零星小雪或小雪。北京市氣象台表示，大部分地區以小雪為主，西部地區相對明顯；房山、門頭溝、石景山、豐台、大興積雪深度達二至六厘米（公分）。

降雪影響交通出行，北京部分公車線路採調度措施。北京多家地鐵運營公司則視天氣情況啟動雪天行車措施，保障列車運行安全。降雪後，北京氣溫預計持續偏低。

北京市氣象台已發布道路結冰黃色和持續低溫黃色預警信號，預計十八日至廿一日有持續低溫天氣，北京大部分地區夜間最低氣溫將低於零下十二度。

另據大陸氣象台，昨日上午六時繼續發布寒潮藍色預警。受寒潮影響，昨至廿一日，大陸中東部地區將自北向南出現降溫大風，日平均或最低氣溫普遍下降六至十二攝氏度。黃淮南部、江淮西部、江漢東部、江南中西部及貴州東部、廣西北部等地部分地區下降一至十二攝氏度，局地降溫可達十六攝氏度以上。

近日大陸最低溫度零攝氏度線將南壓至貴州南部、湖南南部、江西中部、浙江南部一帶。

