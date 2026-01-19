北京美術雙年展 600作品描繪共生

第十屆中國北京國際美術雙年展近日在北京展覽館開幕，聚焦和平發展、生態文明、科技倫理等議題，來自近120個國家地區的近600件美術作品薈萃，精彩目不暇給。

國畫《共同的海》用純天然礦物顏料繪製，描繪了一幅人類乘著文明之舟漂流在生命之海的場景；漆畫《同構》以中國漆畫最具代表性的紅為主色調，用地球經緯線為構圖框架，表現人類命運共同體的主題…漫步主題展展廳中，每幅作品都讓人感受到藝術家對「共生」的思考和表達。

面對當下地區衝突、生態危機、文明隔閡等全球性挑戰，人類社會比以往任何時候都更加需要對心靈的關切。

本屆展覽用實踐嘗試回應「藝術何為、文明何為」的時代之問。

十支由3D列印製成的陶器懸在空中，裡面的彩砂持續漏出，在地上堆疊成一座座小山丘…這是紐西蘭藝術家卡瑪·M·巴恩斯的參展作品《共時流逝》。她說，人類在土地上建造家園，就如同泥蜂築巢，她想用這件充滿詩意的作品表達人體與土地的古老關係。

本屆大展不僅有傳統的架上藝術，也有當代氣息十足的裝置、影像、數位藝術等亮相。其中，主打藝術與科技融合的「人智共生：數位藝術特展」成為最熱門的展區之一。

數位藝術特展空間幽暗，充滿神祕感。

來自世界各地的五十餘位藝術家，用人工智慧藝術、互動裝置、沈浸影像、虛擬實境等新興媒介實現的「聲光電」作品，構建出一個多維度的「觀念實驗場」。

在這裡，觀眾可以看到瑪麗蓮夢露、肖恩康納利「主演」的AI短片，可以通過傳感裝置讓自己的即時心跳被轉化為可見的機械律動，還可以讓AI檢測並呈現自己的情緒。這次特展不僅是對數位藝術前沿實踐的集中呈現，更是一場面向智能時代的人文審思。