快訊

火雲邪神成絕響！梁小龍拒合作周星馳合作原因曝「一生未解恩怨」

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

三星堆博物館 陸百強遺址榜首

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
四川省德陽市三星堆博物館遊人如織，在熱搜榜2025年度百強考古遺址博物館前50榜單中，排名第一。 本報德陽傳真
四川省德陽市三星堆博物館遊人如織，在熱搜榜2025年度百強考古遺址博物館前50榜單中，排名第一。 本報德陽傳真

中博熱搜榜日前發布2025年度大陸熱門博物館百強等多個榜單。其中，在2025年度熱門博物館百強榜單中，三星堆博物館進入前十，位列第八；在熱搜榜2025年度百強考古遺址博物館前50榜單中，三星堆博物館排名第一。

中博熱搜榜由大陸文物交流中心指導、博物館頭條統計發布，大陸文物交流中心資料支援。中博熱搜榜2025年共發布4期各季度博物館紀念館熱搜情況，在此基礎上推出2025年度「熱門博物館」、「熱門紀念館」總榜單及「自然地質類博物館」、「地市館前50」、「區縣館前50」、「專題館前50」、「考古遺址博物館前50」、「工美非遺類館前30」等延伸榜單。

三星堆遺址位於四川省德陽市，出土了青銅神樹、黃金面具、玉琮等上萬件文物，以獨特的造型藝術和神祕的文化內涵，成為全球考古界關注的焦點。三星堆博物館以「科技+文化」重構參觀場景，打造領先的沉浸式體驗。2025年青銅面具等也在希臘亮相，並在大阪世博會引發轟動。文創產品年銷售額超2億元人民幣，不僅讓古蜀文明「活」在當下，更成為中華文明對外傳播的超級符號。

博物館 榜單 考古

延伸閱讀

忠孝新生漫步提案 閱讀街區紋理

2026馬年文化走春 《馬力全開 福氣滿載 》

官方數據：貴州省博老館 29件套文物丟失被盜

綿陽博物館戰國青銅器 竟刻「李世民」 疑涉文物造假

相關新聞

三星堆博物館 陸百強遺址榜首

中博熱搜榜日前發布2025年度大陸熱門博物館百強等多個榜單。其中，在2025年度熱門博物館百強榜單中，三星堆博物館進入前...

北京美術雙年展 600作品描繪共生

第十屆中國北京國際美術雙年展近日在北京展覽館開幕，聚焦和平發展、生態文明、科技倫理等議題，來自近120個國家地區的近60...

AI搶飯碗？ 陸大學掀藝術相關科系裁撤潮

吉林大學近日更新學校本科專業設置情況顯示，該校有十九個科系已停招，其中有六個為藝術學類專業。大陸媒體報導，不只吉林大學，...

農曆「四九」雪凍北京 陸多地寒潮藍色預警

一月十七日正值中國農曆「四九」的第一天，北京當天迎來二○二六年首場降雪。雪花紛紛飄落，延慶、海淀、石景山等區發布暴雪藍色...

婦人購買指甲刀竟「當場剪指甲」 店員制止未果...大叔1句秒KO

在公眾地方要顧及自身行為，以免惹人討厭！有家品店收銀員投稿到專頁分享，稱有中年婦人在店內購買指甲鉗，對方付款後直接在現場拆開包裝剪...

飛機上男乘客用1物蓋頭當眼罩...目擊者當場笑醒 網曝「聞到有味道」

不少人坐飛機會戴眼罩減低騷擾好好入睡。有女網友在網上分享坐飛機趣事，她見到有男乘客用名牌內褲笠頭當眼罩「當場就明白了」，更令其他乘客...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。