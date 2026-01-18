飛機上男乘客用1物蓋頭當眼罩...目擊者當場笑醒 網曝「聞到有味道」

不少人坐飛機會戴眼罩減低騷擾好好入睡。有女網友在網上分享坐飛機趣事，她見到有男乘客用名牌內褲笠頭當眼罩「當場就明白了」，更令其他乘客傻眼，空姐們經過見到也「陰陰嘴笑」。不少網友覺得搞笑，「原味先睡得著」、「為什麼笑人？這是貴的東西，比所有眼罩都貴」。

男乘客戴著名牌內褲睡覺

有女網友在Threads上發照片，從相片可見，飛機上的男乘客用名牌「Calvin Klein」黑色男裝內褲，照住整個頭在睡覺。原PO看到這一幕，本來充滿睡意也精神為之一振。

網友：原味先睡得著

貼文引來不少網友留言熱議，「為什麼我好像聞到一陣味道」、「第一眼以為他把自己當作偷布蒙頭，仔細一看竟然用內褲罩頭睡覺」、「正，嗅著內褲睡」、「原味才能睡得著，老實說我寧願不睡」、「格雷的五十道氣味」。

文章授權轉載自《香港01》