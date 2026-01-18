飛機上男乘客用1物蓋頭當眼罩...目擊者當場笑醒 網曝「聞到有味道」
不少人坐飛機會戴眼罩減低騷擾好好入睡。有女網友在網上分享坐飛機趣事，她見到有男乘客用名牌內褲笠頭當眼罩「當場就明白了」，更令其他乘客傻眼，空姐們經過見到也「陰陰嘴笑」。不少網友覺得搞笑，「原味先睡得著」、「為什麼笑人？這是貴的東西，比所有眼罩都貴」。
男乘客戴著名牌內褲睡覺
有女網友在Threads上發照片，從相片可見，飛機上的男乘客用名牌「Calvin Klein」黑色男裝內褲，照住整個頭在睡覺。原PO看到這一幕，本來充滿睡意也精神為之一振。
網友：原味先睡得著
貼文引來不少網友留言熱議，「為什麼我好像聞到一陣味道」、「第一眼以為他把自己當作偷布蒙頭，仔細一看竟然用內褲罩頭睡覺」、「正，嗅著內褲睡」、「原味才能睡得著，老實說我寧願不睡」、「格雷的五十道氣味」。
延伸閱讀：
輪候公屋近17年 女生首派獲漁灣邨問意見 網民恭喜：中咗六合彩
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言