婦人購買指甲刀竟「當場剪指甲」 店員制止未果...大叔1句秒KO

在公眾地方要顧及自身行為，以免惹人討厭！有家品店收銀員投稿到專頁分享，稱有中年婦人在店內購買指甲鉗，對方付款後直接在現場拆開包裝剪指甲，店員有禮出言制止卻被對方質疑，「在你店裡買，為什麼不能在你店裡使用呢？」在旁大叔看不過眼，便反問對方1句話，令婦人立即撤退。

網友們都大讚大叔的比喻「精準獨到」，「真的要客人用魔法，才能打敗這些客人」、「聽到的話真的會笑到停不下來」，也有留言指責婦人無品，「真的很不雅」、「究竟有多緊急需要立刻剪」。

婦人買指甲鉗「當場剪指甲」 店員試圖制止不果

有任職連鎖家品店的網友投稿至Threads專頁「officedailyhk（辦公室日報）」，分享日前遇到1名中年女士到店內購買指甲鉗，對方付款後在收銀櫃檯前直接拆開包裝，並即場剪指甲，原PO見狀好言相勸，「小姐，你不要在這裡剪指甲！」怎料女子反指既然指甲鉗是在店內購買，「為什麼不能在你店裡用啊？」又強調「我已經付錢了」！

大叔問1句 婦人被KO秒敗走

原PO當時不知如何應對，同場有大叔看不過眼，指旁邊便利店都有售賣避孕套，反問該女子「你付完錢不是在7-11直接X東西？」婦人無言以對只好敗走，原PO則感激大叔出手幫忙，「多謝叔叔幫我趕走了那個女人」。

網友讚大叔比喻完美：魔法打敗魔法

不少網友讚揚大叔「轉數快」，「這個比喻真的是完美」、「功力深厚，精準到位」、「阿叔大獲全勝」、「真的要客人用魔法，才能打敗這些客人」、「無恥的人要靠像阿叔這樣的人才能搞定」、「店員提醒他隨時會被投訴，只要旁人出聲指責他就沒問題了」、「聽到的話真的會笑到停不下來」。

婦人挨轟缺德：真的很不雅

另有人就批評婦人行為缺德，「在公共場所剪指甲的人真的比老鼠蟑螂更可怕」、「究竟有幾緊急要即刻剪」、「不知道有什麼不適合在公共場合做的嗎？」、「真的很不雅」、「付費購物代表物件所有權轉移，在哪裡使用是另一回事，店鋪有權拒絕」，也有網友笑稱「在萬寧買沐浴露，會不會當眾洗澡？」、「你問他買衛生巾是不是當場在店裡用？」。

