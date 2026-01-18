快訊

包頭稀土鋼板廠爆炸2死5失聯66傷 內蒙高官齊赴救災

中央社／ 台北18日電
位在中國內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠，今天下午3時5分發生強烈爆炸，目前已知有2人死亡、5人失聯、66人受傷。圖為鋼鐵廠示意圖。圖取自新華社
位在中國內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠，今天下午3時5分發生強烈爆炸，目前已知有2人死亡、5人失聯、66人受傷。事發後，中共內蒙古自治區黨委書記王偉中、內蒙古自治區主席包鋼等黨政一、二把手均趕往現場了解並指揮救災。

綜合央視新聞與極目新聞報導，發生爆炸的這座稀土鋼板材廠，位在包頭市九原區爾甲亥村，爆炸發生時，廠房周邊地區出現明顯震感，導致周邊多戶民宅的玻璃門窗被震碎。

根據報導，包鋼醫院急診室工作人員表示，送往該院緊急救治的受傷者有40餘人，傷勢有輕有重，而包鋼第三醫院也收治了2名傷者。他並提到，目前該院大部分醫生都在醫院忙著搶救傷員，還有一部分醫生已趕往爆炸現場。

此外，包頭醫學院第一附屬醫院急診工作人員則表示，爆炸發生後是否有傷者送往該院，「不方便透露」。

據報導，內蒙古自治區和包頭市相關救援力量目前仍在現場救援。而在事發後，身為內蒙最高及次高黨政官員的王偉中及包鋼，都在第一時間趕赴事故現場指導救援工作，並對這起事故作出批示，要求全力救治傷者，查明事故原因，並嚴防衍生災害發生。

