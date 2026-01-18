AI浪潮衝擊 中國多所大學撤銷藝術相關科系

快訊

中央社／ 台北18日電

中國媒體報導，中國多所大學近來陸續宣布停招甚至撤銷被認為趨冷門的科系，其中不少科系與藝術相關。有中國學者認為，人工智慧（AI）對藝術、特別是藝術設計領域的衝擊頗大，這些領域未來受AI的影響會越來越明顯，是產業轉型過程必然出現的替代效應。

第一財經報導，吉林大學近日發布大學部科系調整情況，目前該校大學部設有141個科系，但其中19個科系已停止招生，不過仍有在校生；而這19個科系中，有6個屬於藝術類科系，且都在2024年停止招生。

華東師範大學日前發布的2025年科系設置、新增及停招情況顯示，2025年該校共停招24個科系，其中包括繪畫、雕塑、藝術教育等科系。

更早之前，南昌大學教務處2025年4月29日發布有關撤銷大學部科系的公告，明確宣布撤銷8個科系，其中包括戲劇影視文學、廣播電視編導、動畫、藝術設計學共4個藝術科系。

報導提到，中國「麥可思研究院」發布的「中國─世界高等教育趨勢報告（2025）」數據顯示，2014至2023年間，中國大專院校累計撤銷了108個服裝與服飾設計科系、98個產品設計科系及49個動畫科系；至於2025年，撤銷較多的藝術類科系則是視覺傳達設計、服裝與服飾設計、環境設計、產品設計等科系。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，隨著AI的發展，AI對很多領域的衝擊很大，其中藝術設計領域受到的衝擊更是非常大。整體來看，未來AI對這類專業領域的影響會越來越明顯。在產業轉型過程中，一旦有新技術出現，必然會出現替代效應。

2025年6月30日，中國教育部高等教育司印發通知，要求各大專院校要以國家戰略、市場需求和科技發展為牽引，優化科系設置，作為高等教育改革重點。

這項通知說，各校因此要科學調整科系設置和人才培養模式，深化「新工科、新醫科、新農科、新文科」建設，推動課程體系與教學內容重塑，對現有科系「升級改造」，不斷提高高等教育與經濟社會發展需求的契合度，「為『中國式現代化』建設提供有力支撐」。

