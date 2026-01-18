快訊

獨／三峽貨車撞機車釀1死1傷今相驗 肇事駕駛低頭沉默不發一語

演《功夫》反派翻紅！「火雲邪神」梁小龍享壽77歲 家屬低調處理後事

考驗文言文功底！學測國文「細節滿滿」解答一次看 考生喊難：心裡很沒底

雲南怒江山火持續兩日 地形陡峭難撲救無人員傷亡

中央社／ 台北18日電

雲南怒江一處山區發生荒火，已持續兩日，目前火勢已得到控制，未造成人員傷亡。截至17日晚上10時，此次荒火火線長度約600公尺，過火面積約600畝，火場周邊無居民點等重要設施，但由於毗鄰懸崖、地勢陡峭，撲救難度較大。

新華社18日報導，16日下午4時51分，怒江州貢山縣丙中洛鎮甲生村發生荒火。火情發生後，當地已組織應急、林草、消防等撲火力量326人參與處置工作。

截至17日晚上10時，此次荒火火線長度約600公尺，過火面積約600畝，火場周邊無居民點等重要設施。由於火場毗鄰懸崖、地勢陡峭，撲救難度較大，各撲救小組於火線1公里處開展可燃物清理作業，構築防火隔離帶。

陸媒澎湃新聞18日報導，據丙中洛鎮政府工作人員介紹，從甲申生村到起火點，大概要走4個小時左右。

怒江州政府人士18日上午近9時指出，火勢已得到控制，但仍在撲救當中，現場地形陡峭險峻，多處懸崖峭壁林立，撲救工作較為困難。

據消防領域專業人士分析，發生火情區域以高山灌木叢為主，植被分布隨海拔呈現明顯差異；受高海拔與陡峭地形雙重制約，人員撲救困難，且存在較高安全風險。與此同時，空域氣流條件複雜多變，直升機吊運供水作業亦受到極大限制。

據央視新聞報導，截至18日中午12時，累計投入相關撲火力量551人次，火勢已得到有效控制，未造成人員傷亡，各項工作正有序開展中。

隔離 新華社

延伸閱讀

桃園區和平路凌晨大火 消防出動85人灌救

彰化表揚192名績優消防人員 想選縣長的陳素月、謝衣鳯都來了

金門縣消防局備戰國際繩索救援賽 蔡其雍議員到場慰問打氣

新北119消防節 國際立功搜救犬Aqua授階分隊長

相關新聞

AI殺死了藝術系？大陸多所大學裁撤藝術相關科系

吉林大學近日更新學校本科專業設置情況顯示，該校有19個科系已經停招，其中有6個為藝術學類專業。大陸媒體報導，不只吉林大學...

大陸2026鐵路春運19日開賣 預計發送旅客5.39億人次

大陸2026年鐵路春運首日火車票將於1月19日開始發售，今年春運自2月2日開始，至3月13日結束，為期40天，大陸全國鐵...

頭凹陷骨折、瘀傷遍全身…港女被藏屍床底 男友大陸落網

香港牛頭角樂華南邨上月底揭發一宗凶殺案，一名35歲女子被發現陳屍於男友住所床架內。港警調查後鎖定死者的28歲非洲裔男友為...

陸氣象局預告今年首波寒流來襲 氣溫恐陡降16℃以上

中國大陸今年降溫最大、雨雪最強的寒潮天氣過程已經開始。大陸中央氣象局18日發布寒流預警，預計18日至21日將影響中國中東...

影帝周潤發參與其中！香港馬拉松結束 逾74000人中有1500人受傷

香港一年一度的馬拉松18日下午結束，約7.4萬名香港本地和海內外跑手參與，逾1,500名跑報稱受傷，其中有人情況嚴重要接...

1天2起…中國國企、民營同日發射運載火箭都失利

中國17日發生兩次火箭發射失利情況，先是搭載實踐32號衛星的長征三號乙運載火箭發射後出現異常，宣告任務失利，接著中國民營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。