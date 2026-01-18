雲南怒江山火持續兩日 地形陡峭難撲救無人員傷亡

雲南怒江一處山區發生荒火，已持續兩日，目前火勢已得到控制，未造成人員傷亡。截至17日晚上10時，此次荒火火線長度約600公尺，過火面積約600畝，火場周邊無居民點等重要設施，但由於毗鄰懸崖、地勢陡峭，撲救難度較大。

據新華社18日報導，16日下午4時51分，怒江州貢山縣丙中洛鎮甲生村發生荒火。火情發生後，當地已組織應急、林草、消防等撲火力量326人參與處置工作。

截至17日晚上10時，此次荒火火線長度約600公尺，過火面積約600畝，火場周邊無居民點等重要設施。由於火場毗鄰懸崖、地勢陡峭，撲救難度較大，各撲救小組於火線1公里處開展可燃物清理作業，構築防火隔離帶。

陸媒澎湃新聞18日報導，據丙中洛鎮政府工作人員介紹，從甲申生村到起火點，大概要走4個小時左右。

怒江州政府人士18日上午近9時指出，火勢已得到控制，但仍在撲救當中，現場地形陡峭險峻，多處懸崖峭壁林立，撲救工作較為困難。

據消防領域專業人士分析，發生火情區域以高山灌木叢為主，植被分布隨海拔呈現明顯差異；受高海拔與陡峭地形雙重制約，人員撲救困難，且存在較高安全風險。與此同時，空域氣流條件複雜多變，直升機吊運供水作業亦受到極大限制。

據央視新聞報導，截至18日中午12時，累計投入相關撲火力量551人次，火勢已得到有效控制，未造成人員傷亡，各項工作正有序開展中。