大陸2026鐵路春運19日開賣 預計發送旅客5.39億人次

大陸2026年鐵路春運首日火車票將於1月19日開始發售，今年春運自2月2日開始，至3月13日結束，為期40天，大陸全國鐵路預計發送旅客5.39億人次，年增5%，節前客流高峰日預計為2月13日，節後客流高峰日預計為2月23日（正月初七）。

據去年數據，2025年鐵路春運1月14日開始，至2月22日結束，為期40天，大陸全國鐵路預計發送旅客5.1億人次，日均發送1,275萬人次。

綜合新京報、IT之家等陸媒報導，大陸國鐵集團方面稱，在2026年第一季圖日常線、周末線列車開行方案的基礎上，科學編制春運列車運行圖，進一步安排加開旅客列車，根據客流需求梯次投放運力，預計客流高峰期單日最高可安排開行旅客列車超1.4萬列，客座能力年增5.3%。

報導稱，部分熱門地區和時段可能出現客流高度集中、供需矛盾突出的情況，因此相關部門將依託大數據，實時分析旅客需求變化情況，實施更加精準的售票策略，動態調整票額投放，兼顧長途和短途旅客需求。